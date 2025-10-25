السبت 25 أكتوبر 2025
خارج الحدود

مفوضية الشهداء والأسرى: 88 فلسطينيًا قضوا داخل سجون الاحتلال منذ 7 أكتوبر

سجون الاحتلال الإسرائيلي،
سجون الاحتلال الإسرائيلي، فيتو

أكد الدكتور نشأت الوحيدي، المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى في حركة فتح، أن 88 أسيرًا فلسطينيًا استشهدوا داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر الماضي، موضحًا أن عددًا منهم قُتل بدم بارد نتيجة الحرمان من العلاج أو التعذيب المباشر داخل المعتقلات.

جرائم متصاعدة داخل السجون

قال الوحيدي، خلال مداخلة هاتفية بقناة القاهرة الإخبارية، إن ما يجري بحق الأسرى الفلسطينيين يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان، مشيرًا إلى أن الطواقم الطبية الفلسطينية التي كانت تتولى توثيق الانتهاكات والتعرف على هوية الجثامين استُشهد معظم أفرادها بفعل القصف الإسرائيلي المتواصل.

دعوة لتحرك دولي عاجل

وشدد المتحدث باسم مفوضية الشهداء والأسرى على ضرورة تدخل المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية لإجبار الاحتلال على الكشف عن المقابر والسجون السرية التي يُحتجز فيها الفلسطينيون، وعلى رأسها السجن رقم 1391.

وأكد أن ما تمارسه إسرائيل من تمثيل بجثامين الشهداء والأسرى يعد انتهاكًا صارخًا لكل الأعراف الإنسانية والقوانين الدولية، مطالبًا بتوثيق هذه الجرائم ومحاسبة المسؤولين عنها في المحاكم الدولية.

