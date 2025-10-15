الأسير المحرر أسامة الأشقر: 5 آلاف امرأة و700 طفل لا يزالون يعانون داخل سجون الاحتلال

قال أسامة الأشقر، الأسير الفلسطيني المحرر، إن مصر كانت وستظل حاضنة الحلم الفلسطيني، فهي الحضن العربي الذي يمد الفلسطينيين بالدفء، ويمثل الداعم الحقيقي لقضيتهم في كل المراحل.

ووجّه الأشقر الشكر لمصر، قيادةً وشعبًا، لأنها جمعت الجميع على كلمة واحدة، ولأنها منحته فرصة الوقوف أمام الحضور اليوم بصفته شاهد عيان على التجربة الفلسطينية بكل ما تحمله من معاناة وصمود.



تجربة الأسر

وأضاف الأشقر، خلال كلمته في يوم دعم الصحفيات الفلسطينيات الذي تنظمه لجنتا الشئون العربية والخارجية، ولجنة المرأة بنقابة الصحفيين، أنه جاء اليوم وهو يحمل ذاكرة لا يمكن أن تقيّدها الجدران، ذاكرةً تختزن الألم والكرامة في آنٍ واحد، علمتني التجربة أن الكتابة ليست ترفًا، بل هي سلاح موازٍ للرصاص، تكتب الوجع لتقاوم النسيان، وتوثّق الحقيقة لتصمد أمام محاولات الطمس والمحو.”



نساء وأطفال في سجون الاحتلال

وتابع: "إن هناك في سجون الاحتلال خمسة آلاف امرأة وسبعمائة طفل يعانون الجوع والمرض، بلا دواء ولا غذاء، وتتمزق أجسادهم تحت وطأة المرض اللعين والمعاملة القاسية داخل سجون الاحتلال، مؤكدًا أن ما كتبه خلال فترة اعتقاله لا يحمل روح أسير واحد فقط، بل يحمل روح فلسطين كلها، لأنها تجربة تختزل حكاية وطن بأسره يقاوم الاحتلال، ويصر على الحياة رغم كل محاولات القهر والقتل والتجويع".



ويأتي هذا اليوم تقديرًا لدور الصحفيات الفلسطينيات في نقل الحقيقة وتوثيق الجرائم والانتهاكات رغم التحديات الكبيرة التي يواجهنها في الميدان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.