إصابة 7 أشخاص في انقلاب ميكروباص بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي

شهد طريق مصر – الإسكندرية الزراعي، اليوم السبت، حادث انقلاب ميكروباص أعلى كوبري الفحص في اتجاه القاهرة، ما أسفر عن إصابة 7 أشخاص بإصابات متفرقة في أنحاء الجسم.

تلقى اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث سير أعلى كوبري الفحص بطريق مصر – الإسكندرية الزراعي، ووجود مصابين.

على الفور، انتقلت قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين انقلاب ميكروباص نتيجة اختلال عجلة القيادة في يد السائق، مما أدى إلى إصابة الركاب.

وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها التعليمي لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم، فيما تم رفع آثار الحادث من موقع الطريق لتسيير الحركة المرورية التي تعطلت جزئيًا لبعض الوقت.

وأكدت التحريات الأولية أن الحادث وقع أثناء سير الميكروباص بسرعة زائدة نسبيًا، مما تسبب في انقلابه أعلى الكوبري.

وجرى تحرير محضر بالواقعة، وإخطار النيابة العامة التي أمرت بانتداب المعمل الجنائي لبيان أسباب الحادث، وسؤال السائق والمصابين بعد استقرار حالتهم الصحية.

وتُهيب الأجهزة الأمنية القليوبية بسائقي المركبات الالتزام بالسرعات المقررة، وتوخي الحذر خاصة في المنحنيات والكباري حفاظًا على الأرواح وتجنبًا للحوادث.

