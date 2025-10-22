شهد الطريق الزراعي بمدينة قليوب بمحافظة القليوبية حادث تصادم مروع بعد اصطدام سيارة بالرصيف، ما أسفر عن إصابة ثلاثة أشخاص بينهم شقيقان، وتم نقلهم إلى مستشفى قليوب لتلقي الإسعافات والعلاج اللازم.

بينهم شقيقان.. إصابة 3 أشخاص في حادث تصادم بالقليوبية

وتلقت الأجهزة الأمنية بـالقليوبية إخطارًا يفيد بوقوع الحادث، فانتقلت على الفور قوات الشرطة وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، وبالفحص تبين أن المصابين هم سلامة حسن سلامة من ميت حلفا، وعبده حازم سامي البالغ من العمر 25 عامًا من ميت حلفا، وشقيقه يوسف حازم سامي البالغ من العمر 25 عامًا من ميت حلفا.

تم نقل المصابين إلى مستشفى قليوب العام لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، وجرى رفع آثار الحادث من الطريق وتسيير الحركة المرورية، كما تم تحرير محضر بالواقعة وأُخطرت النيابة العامة لتولي التحقيق واستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.