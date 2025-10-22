مديرية طرق البحيرة تتابع أعمال تطوير جسر فرهاش بكوم حمادة

تابعت مديرية الطرق والنقل بمحافظة البحيرة، برئاسة المهندسة كريمة عاشور، أعمال تطوير ورفع كفاءة طريق جسر فرهاش بمركز كوم حمادة، والذي يمتد بطول 5.5 كيلومتر، بتكلفة إجمالية تبلغ 27.5 مليون جنيه.

يأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بضرورة المتابعة الميدانية الدورية لمعدلات تنفيذ المشروعات الخدمية، وخاصة مشروعات الطرق والكباري، التي تسهم في تحسين البنية التحتية وتسهيل حركة المواطنين وتعزيز الخدمات المقدمة لهم.

رفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية

يأتي تنفيذ المشروع ضمن أعمال الخطة الاستثمارية للعامين الماليين 2025/ 2026 و2026/ 2027، وفي إطار خطة المحافظة الشاملة لتطوير ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية وتحسين مستويات الأمان والسلامة على الطرق.

رصف وتطوير الطرق لما تمثله من شريان حيوي

وطالبت الدكتورة جاكلين عازر بالمتابعة الميدانية المستمرة للالتزام بالبرنامج الزمني المحدد وضمان التنفيذ بأعلى معايير الجودة الفنية، مشيرة إلى أن المحافظة تولى اهتمامًا بالغًا بمشروعات رصف وتطوير الطرق لما تمثله من شريان حيوي لدعم التنمية المحلية وتعزيز حركة النقل والخدمات داخل المدن والقرى.

