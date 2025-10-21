الثلاثاء 21 أكتوبر 2025
محافظات

ضبط 35 طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة فاسدة في البحيرة

جانب من الحملة بالبحيرة
جانب من الحملة بالبحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد سالم من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات مكثفة على محال بيع وتداول اللحوم والأسماك والمجمدات بمراكز ( المحمودية- كوم حمادة - بدر- رشيد- كفر الدوار- شبراخيت- دمنهور).

ضبط دواجن مجمدة ومصنعات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت تلك  الحملات عن تحرير 36 محضرًا بإجمالي أوزان بلغت 35167.5 كيلو جرام من لحوم بلدية ومجمدات وأسماك ماكريل وكبدة ودواجن مجمدة ومصنعات متنوعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ردع كل من يخالف القوانين

وأكدت محافظة البحيرة استمرار تنفيذ تلك الحملات اليومية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، لضبط الأسواق وردع كل من يخالف القوانين، للحفاظ على صحة المواطنين.

الجريدة الرسمية