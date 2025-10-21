ضبط 35 طن لحوم وأسماك ودواجن مجمدة فاسدة في البحيرة

نفذت مديرية الطب البيطري بالبحيرة، بقيادة الدكتور محمد سالم من خلال إدارة المجازر والتفتيش على اللحوم، وبالتنسيق مع مديرية التموين والتجارة الداخلية، حملات مكثفة على محال بيع وتداول اللحوم والأسماك والمجمدات بمراكز ( المحمودية- كوم حمادة - بدر- رشيد- كفر الدوار- شبراخيت- دمنهور).

ضبط دواجن مجمدة ومصنعات متنوعة غير صالحة للاستهلاك الآدمي

وأسفرت تلك الحملات عن تحرير 36 محضرًا بإجمالي أوزان بلغت 35167.5 كيلو جرام من لحوم بلدية ومجمدات وأسماك ماكريل وكبدة ودواجن مجمدة ومصنعات متنوعة، غير صالحة للاستهلاك الآدمي، وقد تم ضبطها، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

ردع كل من يخالف القوانين

وأكدت محافظة البحيرة استمرار تنفيذ تلك الحملات اليومية المكثفة بالتنسيق مع الجهات المعنية، تنفيذًا لتعليمات القيادة السياسية، لضبط الأسواق وردع كل من يخالف القوانين، للحفاظ على صحة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.