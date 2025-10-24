قائد سابق بالحرس الثوري: الحرب المفروضة على إيران غيرت المعادلات الإسرائيلية الأمريكية

صرح الرئيس السابق لمنظمة استخبارات الحرس الثوري الإيراني، حسين طائب، بأن الحرب التي فرضتها إسرائيل على إيران لمدة 12 يوما لم تحقق شيئا لتل أبيب.

وقال إن "الجبهة الثورية الإسلامية وجبهة الاستكبار وصلت إلى مرحلة تجاوزت فيها سرعة تطورات الحسابات والتقديرات السياسية والأمنية".

وأوضح أن "واشنطن تتحرك وفق استراتيجية حرب هجينة، وتُكلف إسرائيل بتنفيذ خطة تسمى "جدار إلى جدار" لتثبيت هيمنتها في المنطقة من خلال خلق صراعات محيطية من غزة إلى إيران".

و أشار حسين طائب إلى أن "إسرائيل رغم الدعم الكامل من الولايات المتحدة، لم تتمكن من تحقيق أهدافها الرئيسية في غزة".

