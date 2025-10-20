الكرملين: إيران شريك لروسيا ومستعدون للتعاون معها في جميع المجالات

أكد الكرملين تزامنًا مع زيارة المبعوث الخاص للرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى طهران أن إيران شريك لروسيا.

وقال المتحدث باسم الكرملين، ديميتري بيسكوف في تصريحات صحفية اليوم الإثنين، إن بلاده مستعدة لتوسيع التعاون مع طهران في جميع المجالات.

جاء ذلك، بعدما ذكرت وكالة تسنيم الإيرانية شبه الرسمية للأنباء أن المبعوث الخاص للرئيس الروسي سيلتقي مع أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي لاريجاني مساء اليوم، بعد أسبوع من زيارة الأخير إلى موسكو لتسليم رسالة من المرشد الأعلى الإيراني، علي خامنئي.

وكان لاريجاني قد التقى بوتين في وقتٍ سابق بالكرملين، حيث سلّمه رسالة من خامنئي، وتناولت المحادثات حينها توسيع التعاون الاقتصادي والأمني، إضافةً إلى التطورات في غرب آسيا والقوقاز."

ويُتوقع أن تشكل محادثات اليوم مع المبعوث الخاص متابعةً لتلك القضايا وبحثًا في وضع خارطة طريق للتعاون المستقبلي بين البلدين.

بينما يرى مراقبون سياسيون في طهران أن تكثيف هذه اللقاءات يشير إلى ارتفاع مستوى التنسيق بين الجانبين في ظل التحولات الجارية في موازين القوى الإقليمية.

كما يعتبرون أن لقاء اليوم سيركز على متابعة التفاهمات العليا، بما يدل على انتقال العلاقات الإيرانية الروسية من مرحلة المشاورات الرمزية إلى مستوى التعاون العملي.

