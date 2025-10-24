بلوليتيكو: تصاعد الإحباط داخل البيت الأبيض تجاه إسرائيل بعد مقترح ضم الضفة

أفاد موقع "بوليتيكو" أن حالة الإحباط تتزايد داخل البيت الأبيض تجاه إسرائيل، على خلفية الهجوم الذي شنته على قطاع غزة يوم الأحد، ومقترح ضم الضفة الغربية الذي طرح في الكنيست.

وجاءت الزيارات المتكررة لمسؤولي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى إسرائيل في محاولة للحفاظ على وقف إطلاق النار الهش بين الجانبين.

ونقل نائب الرئيس الأمريكي جي دي فانس رسالة "حازمة" من ترامب إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو خلال لقائهما في القدس الأربعاء، بحسب ما أفاد به شخصان مطلعان على تفاصيل الاجتماع.

وبعد مقتل جنديين من الجيش الإسرائيلي على يد مسلحين من حركة "حماس"، أكدت إسرائيل للولايات المتحدة أن ردها سيكون محدودا ومدروسا، إلا أن الغارات الجوية التي نفذت لاحقا أسفرت عن مقتل أكثر من 40 مدنيا، وفقًا لوزارة الصحة في غزة.

وعبّر مسؤولون أمريكيون كبار عن استيائهم من هذه الضربات، وقال أحدهم لحليف عربي إن إسرائيل باتت "خارج السيطرة"، بحسب ما نقل الموقع عن أحد المصدرين.

وفي مقابلة مع مجلة "تايم"، حذر ترامب من أن إسرائيل ستفقد كل أشكال الدعم الأمريكي إذا أقدمت على ضم الضفة الغربية.

وكان عدد من كبار المسؤولين في إدارته، من بينهم المبعوثان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، ووزير الخارجية ماركو روبيو، ونائب الرئيس فانس، قد أعلنوا في وقت سابق معارضتهم لأي خطوة من هذا النوع.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض أن هذه التصريحات العلنية "تعكس تماما موقف الرئيس ومشاعره الحقيقية تجاه القضية"، وفق ما جاء في التقرير.

وفي سياق متصل، أصدر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بيانا يعارض فيه التصويت الذي أجراه الكنيست بشأن ضم الضفة الغربية، مشيرا إلى أن التصويت يمثل "استفزازا سياسيا متعمدًا من قبل المعارضة" بهدف تأجيج التوتر خلال زيارة فانس إلى إسرائيل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.