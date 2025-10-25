المؤبد لعامل وغرامة 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بالقليوبية

قضت محكمة جنايات شبرا الخيمة، الدائرة السادسة، بالسجن المؤبد لعامل وتغريمه غرامة مالية قدرها 100 ألف جنيه لاتجاره في الهيروين بدائرة قسم قليوب بمحافظة الـقليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار أيمن كمال عرابى حسين، وعضوية المستشارين إيهاب كمال عزيز وأحمد صهيب محمد حافظ ومحمد الأمين إبراهيم، ومحمد صفوت محمد وأمانة سر جابر عبد المحسن.

البداية عندما أحالت النيابة العامة القليوبية المتهم "مصطفي.م.س" عامل _ 29 سنة - مقيم شارع مسجد السلام قليوب البلد محافظة القليوبية، في القضية رقم 2279 لسنة 2025 قسم قليوب والمقيدة برقم 843 لسنة 2025 كلي جنوب بنها، لأنه في يوم 2025/3/11 بدائرة قسم قليوب، أحرز جوهرًا مخدرًا (هيروين) وكان ذلك بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.

