محافظات

غلق مركز دروس خصوصية غير مرخص في منيا القمح بالشرقية

محافظ الشرقية يفعل
محافظ الشرقية يفعل القانون ضد صاحب عقار ومدرس بمنيا القمح

 تداول نشطاء بمنيا القمح فيديو عبر مواقع التواصل الاجتماعي، يُظهر تجمعًا كبيرًا للطلاب والطالبات أعلى سطح عقار دون وجود أي وسائل أمان أو أسوار حماية ليصدر المحافظ توجيهاته لرئيس مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية بالتوجه فورا للمكان واتخاذ ما يلزم قانونًا حفاظًا على سلامة أبناءنا الطلاب والطالبات.

محافظ الشرقية يترأس اجتماع اللجنة العامة لحماية الطفل

وعلى الفور انتقل أشرف عامر رئيس مركز ومدينة منيا القمح، إلى موقع الواقعة، وتبين قيام المدرس باستئجار سطح العقار واستخدامه كمركز للدروس الخصوصية بدون تراخيص قانونية، مما يُعرض حياة الطلاب للخطر. 

وبالفعل تم التحفظ على المقاعد المستخدمة بالمكان، وإخطار مأمور قسم شرطة منيا القمح لتحرير محضر ضد كلٍ من مالك العقار والمدرس، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية في هذا الشأن.  

وكان المهندس حازم الأشمونى محافظ الشرقية،  قد أكد أن  مراكز وسناتر الدروس الخصوصية تُعد تجاوزًا صريحًا على المنظومة التعليمية وتُحمّل أولياء الأمور أعباء مالية واجتماعية مما جعله يصدر أوامر إلى رئيس مركز ومدينة منيا القمح برغة التحرك فورا.

أول تحرك من محافظ الشرقية بعد تداول فيديو لسائق يسيء لمسنات بالزقازيق

وشدد على رؤساء المراكز والمدن والأحياء بشن حملات دورية للتأكد من عدم فتح أبوابها للطلاب وعدم التهاون بمخالفة القانون وتوقيع الإجراءات الرادعة حيال أصحاب مراكز الدروس الخصوصية والكيانات التعليمية التي تمارس النشاط بدون تراخيص قانونية.

