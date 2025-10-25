المقاولون وفاركو يبحثان عن الانتصار الأول بالجولة الـ12 في الدوري المصري

الدوري المصري، يبحث المقاولون وفاركو عن الفوز الأول لهما في مسابقة الدوري المصري الممتاز خلال الجولة الـ 12 من المسابقة المحلية.

ويلتقي المقاولون اليوم السبت مع مودرن سبورت في اليوم الأول من الجولة الـ 12، فيما يلتقي فاركو غدا الأحد مع الاسماعيلي بالجولة ذاتها.

وخاض المقاولون 11 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم، تعادل في عدد 6 مباريات وتلقي الخسارة في 5 مواجهات بدون تحقيق أي انتصار.

كما خاض فاركو 10 مباريات حقق التعادل في 6 مباريات وتلقي الخسارة في عدد 4 مباريات دون تحقيق فوز بمشواره بالدوري الممتاز.

مواعيد مباريات الجولة الثانية عشر لبطولة الدوري المصري

السبت 25 أكتوبر 2025

حرس الحدود ضد غزل المحلة - 5 مساءً

مودرن سبورت ضد المقاولون - 8 مساءً

الأحد 26 أكتوبر 2025

كهرباء الإسماعيلية ضد سيراميكا كليوباترا - 5 مساءً

طلائع الجيش ضد زد - 8 مساءً

فاركو ضد الإسماعيلي - 8 مساءً

الإثنين 27 أكتوبر 2025

سموحة ضد الجونة - 5 مساءً

الاتحاد السكندري ضد وادي دجلة - 8 مساءً

الأربعاء 29 أكتوبر 2025

بتروجت ضد الأهلي - 8 مساءً

الخميس 30 أكتوبر 2025

البنك الأهلي ضد الزمالك - 8 مساءً

إنبي ضد بيراميدز - مؤجلة

المصري البورسعيدي - راحة

ترتيب الدوري المصري قبل الجولة الـ12

1- الأهلي 21 نقطة

2- سيراميكا كليوباترا 20 نقطة

3- المصري 19 نقطة

4- الزمالك 18 نقطة

5- إنبي 18 نقطة

6- بيراميدز 17 نقطة

7- وادي دجلة 16 نقطة

8- سموحة 15 نقطة

9- زد 15 نقطة

10- مودرن سبورت 15 نقطة

11- البنك الأهلي 14 نقطة

12- غزل المحلة 14 نقطة

13- بتروجيت 14 نقطة

14- الجونة 12 نقطة

15- حرس الحدود 11 نقطة

16- طلائع الجيش 9 نقاط

17- الاتحاد السكندري 8 نقاط

18- كهرباء الإسماعيلية 8 نقاط

19- الإسماعيلي 7 نقاط

20- المقاولون العرب 6 نقاط

21- فاركو 6 نقاط

جدول ترتيب فرق الدوري المصري

ويشارك في النسخة الجديدة من الدوري المصري الممتاز، كل من: الأهلي - الزمالك - بيراميدز - الإسماعيلي - المصري - الاتحاد - سيراميكا - الجونة - البنك الأهلي - مودرن سبورت - إنبي - طلائع الجيش - زد - فاركو - سموحة - غزل المحلة - حرس الحدود - بتروجت - المقاولون العرب - وادي دجلة - كهرباء الإسماعيلية.

وفي ظل مشاركة 21 فريقًا، تقام 10 مباريات في كل جولة من الدور الأول، ويحصل فريق على راحة في كل جولة حسب القرعة بالمرحلة الأولى.

ويتنافس أول 7 فرق بعد المرحلة الأولى على لقب الدوري المصري والمراكز المؤهلة إلى البطولات الأفريقية، فيما يتنافس آخر 14 فريقا من المرحلة الأولى على تفادي الهبوط، إذ يهبط آخر 4 فرق بعد انتهاء المرحلة الثانية.

