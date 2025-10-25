موعد مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون بالدوري المصري والقناة الناقلة

الدوري المصري، يستضيف مودرن سبورت نظيره المقاولون مساء اليوم السبت، باستاد السلام في الأسبوع الثاني عشر لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

موعد مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون

وتنطلق صافرة مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم السبت ضمن الجولة الـ 12 من الدوري المصري.

القناة الناقلة لمباراة مودرن سبورت أمام المقاولون

تذاع مباراة مودرن سبورت والمقاولون عبر قناة أون سبورت الناقل الحصري لبطولة الدوري المصري الممتاز.

حكام مباراة مودرن سبورت ضد المقاولون العرب

ويدير مباراة مودرن سبورت أمام المقاولون أحمد جمال حكما للساحة، ويساعده هاني خيري وأحمد عبد الغني، ومحمد أيمن حكمًا رابعًا، بينما يتولى إدارة تقنية الفيديو كل من عمرو الشناوي وأحمد حامد فهيم.

ويسعي المقاولون بقيادة سامي قمصان المدير الفني لتحقيق الفوز الأول هذا الموسم فيما يسعي مودرن سبورت بقيادة مجدي عبدالعاطي لمواصلة انتصاراته بالدوري.

موقف مودرن سبورت في الدوري

ويحتل مودرن سبورت المركز العاشر في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 15 نقطة من عشر مباريات بعدما حقق أربعة انتصارات وتعادل ثلاث مرات وخسر ثلاث مباريات وسجل 13 هدفا ودخل مرماه 13 هدفا.

ونجح مودرن سبورت في العودة للانتصارات أمام وادي دجلة بالجولة الماضية بنتيجة 2-1.

موقف المقاولون في الدوري المصري

على الجانب الآخر يحتل المقاولون المركز العشرين في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط من 11 مباراة ولم يحقق أى فوز وتعادل ست مرات وخسر خمس مباريات.

وسجل المقاولون أربعة أهداف كثاني أضعف هجوم في الدوري بعد فاركو ودخل مرماه 10 أهداف.

