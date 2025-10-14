أردوغان: نسعى للحصول على دعم من دول الخليج لإعادة إعمار قطاع غزة

أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن بلاده تسعى للحصول على دعم من دول الخليج والولايات المتحدة وأوروبا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة بعد الدمار الناتج عن العمليات العسكرية الإسرائيلية الأخيرة.

مراقبة صارمة لتنفيذ وقف إطلاق النار

وأكد أردوغان أن سجل إسرائيل السيئ في الالتزام بوقف إطلاق النار يقتضي وجود رقابة صارمة لضمان تنفيذه بالكامل، مشددًا على أن أي خطوات لـ إعادة إعمار غزة يجب أن تكون مرتبطة بالالتزام الفعلي باتفاق غزة.

دعوة لتعاون دولي لإعادة إعمار غزة

وأشار الرئيس التركي إلى أهمية توحيد الجهود الدولية لتوفير المساعدات الإنسانية وإعادة البنية التحتية في غزة، مؤكدًا أن تركيا ستعمل كـ جسر للتنسيق بين الجهات الدولية والفلسطينية لضمان نجاح المشروع.

يرى مراقبون أن تصريحات أردوغان تمثل محاولة لتعزيز الدور التركي كوسيط إقليمي مؤثر، مع التركيز على الجانب الإنساني وضرورة مراقبة تنفيذ الاتفاقات لتجنب أي خروقات جديدة قد تؤدي لتصعيد.

من جانبه أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء اليوم، أن المرحلة الثانية من اتفاق غزة تبدأ الآن، مؤكدًا أن واشنطن تتابع عن قرب تنفيذ البنود الإنسانية والأمنية المتفق عليها بين الأطراف المعنية.

وشدّد ترامب في تصريحاته على أن إعادة جثامين المحتجزين الإسرائيليين من غزة تُعدّ جزءًا أساسيًا من الاتفاق، داعيًا إلى تنفيذ هذا البند "بشكل فوري ودون تأخير" لضمان استمرار المسار السياسي والإنساني.

