محافظ الإسكندرية: زراعة ٩٠ شجرة بنطاق مشروع توسعة طريق الحرية

أجرى الفريق  أحمد خالد حسن سعيد محافظ الإسكندرية، اليوم، جولة تفقدية لمتابعة تنفيذ مشروع توسعة طريق الحرية (شارع أبو قير)، بداية من سيدي جابر وحتى منطقة رشدي، والذي يُعد أحد أهم الشرايين المرورية التي تخدم قطاع كبير من المواطنين.

 

 

يأتي هذا في إطار خطة محافظة الإسكندرية لتطوير المحاور المرورية الرئيسية وتخفيف حدة التكدسات المرورية بالمناطق الحيوية، مع الحفاظ على النسق الحضاري للمدينة اثناء تنفيذ المشروعات التنموية.

وخلال الجولة، استمع محافظ الإسكندرية إلى شرح تفصيلي لشكل المزروعات التي سيتم زراعتها في الجزيرة الوسطى بنطاق المشروع  بداية من سيدي جابر وحتى ميدان رشدي؛ حيث انه من المقرر زراعة ما يقرب من ٩٠ شجرة ونخلة منها  أشجار لها خواص طبيعية طاردة للحشرات، بالإضافة إلى زراعة نحو  ٩٠٠ شجيرة عطرية مزهرة، و٢٠ ألف من مغطيات التربة.

هذا وقد وجه المحافظ، مديرية الطرق والنقل بمراعاة أماكن  المنحدرات (الرامبات) المصممة على الأرصفة لتسهيل حركة الكراسي المتحركة الخاصة بذوي الهمم  وكبار السن،  كما شدد على اختبار صلاحية شنايش الأمطار  بنطاق تنفيذ المشروع  ، مؤكدًا على جميع الأجهزة التنفيذية بسرعة الانتهاء من رصف الشارع وتركيب الانترلوك والبلدورات وإنهاء أعمال الإنارة والتشجير بنطاق المشروع.

وفي السياق ذاته؛ استمع المحافظ إلى شكاوى ومطالب المواطنين المتواجدين بالشارع ؛ مكلفًا رئيس الحي بتنفيذ حملة لإزالة إشغالات الطريق وتعديات المحال والباعة الجائلين بشارع مصطفى كامل لتسهيل حركة السيارات والمارة، كما وجه إدارة المرور بمراجعة مواقف السيارات العشوائية ومحاسبة السائقين المخالفين لتسعيرة الركوب.

جاء ذلك بحضور؛ نائبة المحافظ، المستشار الزراعي للمحافظة، ومدير مديرية الطرق والنقل،ورئيس الحي، وجميع الأجهزة التنفيذية المعنية.

