مصطفى شكشك يتوج رجلا لمباراة المقاولون وإنبي في الدوري المصري

الدوري المصري، توج مصطفى شكشك لاعب وسط فريق إنبي، كأفضل لاعب في مباراة فريقه أمام المقاولون العرب، في اللقاء الذي انتهى قبل قليل على ملعب عثمان أحمد عثمان.

تعادل إيجابي بين المقاولون وإنبي

تعادل فريق المقاولون العرب مجددا أمام ضيفه إنبي بهدف لكل منهما، في اللقاء الذي جمع الفريقين على استاد عثمان أحمد عثمان، ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

تقدم المقاولون بهدف أول في الدقيقة 3 عن طريق شكري نجيب، ثم تعادل إنبي في الدقيقة 26 عن طريق زياد كمال.

التعادل هو السادس لذئاب الجبل في الدوري المصري بعد 11 جولة، بينما تلقى الفريق خمسة هزائم، فيما فشل الفريق في تحقيق أي انتصار في المسابقة حتى الآن.

تشكيل إنبى ضد المقاولون

حراسة المرمى.. عبد الرحمن سمير.

خط الدفاع.. أحمد كالوشا – أحمد صبيحة – مروان داود – محمد سمير.

خط الوسط: زياد كمال – مصطفى شكشك – أحمد العجوز - مودي ناصر.

خط الهجوم.. أحمد زكي – رفيق كابو.

بدلاء إنبي أمام المقاولون

هشام عادل – محمد شريف حتحوت – على محمود – رضا السيد – يوسف أوبابا – أحمد إسماعيل – محمد حمدي – حامد عبد الله – سيد سعيد.

تشكيل المقاولون ضد إنبي

فيما أعلن سامي قمصان المدير الفني لفريق المقاولون العرب تشكيل فريقه لمواجهة إنبي وجاء على النحو التالي:

حراسة المرمى.. محمود أبو السعود.

خط الدفاع.. أمير عابد – محمد حامد – محمد سالم - مصطفى جمال.

خط الوسط.. عمر الوحش – إسلام عبد اللاه – نادر هشام.

خط الهجوم.. شكري نجيب – جواكيم واجيرا – تشارلز باساي.



بدلاء المقاولون العرب أمام إنبي

البدلاء.. السيد أبو آمنة – عبد الرحمن سمانة – أحمد الطيب – محمود الحضري – مصطفى صبحي – إبراهيم القاضي – إسلام جابر – محمد عنتر – أنوماشي كالو

ترتيب المقاولون وإنبى فى الدوري

ويحتل فريق إنبى المركز الرابع في جدول الدوري المصري برصيد 18 نقطة، جمعها من الفوز في 4 مباريات والتعادل في 6 لقاءات والهزيمة في مباراة واحدة فقط، سجل لاعبو الفريق البترولى 10 أهداف واستقبلت شباكهم 5 أهداف أخرى.

بينما يحتل المقاولون العرب المركز الـ 20 في جدول ترتيب الدوري المصري برصيد 6 نقاط، بعدما خاض 11 مباريات، ولم يحقق ذئاب الجبل أي انتصارات حتى الآن، وتعادل المقاولون في 6 لقاءات وخسر خمس، وسجل لاعبو المقاولون 4 أهداف واستقبلت شباكهم 10 أهداف أخرى.

