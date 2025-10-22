الأربعاء 22 أكتوبر 2025
أحمد الشناوي بين المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى في أفريقيا لعام 2025

أحمد الشناوي، فيتو

جوائز الاتحاد الأفريقي، تواجد أحمد الشناوي حارس مرمى نادي بيراميدز ضمن المرشحين للفوز بجائزة أفضل حارس في أفريقيا لعام 2025.

وضمت القائمة كلا من: 

قائمة المرشحين لجائزة أفضل حارس مرمى، فيتو

وتواجد حسام حسن المدير الفني للمنتخب الوطني، ويورتشيتش المدير الفني لنادي بيراميدز، ضمن المرشحين لجائزة أفضل مدرب في افريقيا لعام 2025.

وضمت القائمة كلا من: 

وأعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) عن قائمة المرشحين لجائزة أفضل نادٍ أفريقي لعام 2025، وشهدت القائمة مفاجأة كبيرة بغياب عملاقي الكرة المصرية الأهلي والزمالك عن الترشيحات. 

بيراميدز ينافس على جائزة أفضل نادي

وضمت القائمة عشرة أندية تألقت قاريًا ومحليًا خلال الموسم الماضي، وهي: شباب بلوزداد الجزائري، ووفاق قسنطينة الجزائري، وأسيك ميموزا الإيفواري، وبيراميدز المصري، ونهضة بركان المغربي، وماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي، وأورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي، وستلينبوش الجنوب أفريقي، والهلال السوداني، وسيمبا التنزاني.

وجاء اختيار هذه الأندية بناءً على إنجازاتها في البطولات الأفريقية ومستواها الفني خلال الموسم المنصرم، في حين أثار غياب الأهلي والزمالك جدلًا واسعًا، خاصة أن الأهلي هو حامل لقب دوري أبطال أفريقيا في النسخ الأخيرة.

ومن المنتظر أن يُعلن الاتحاد الأفريقي عن الفائز بالجائزة خلال حفل جوائز CAF Awards 2025 المقرر إقامته في ديسمبر المقبل.

أحمد الشناوي جوائز الاتحاد الأفريقي بيراميدز افضل حارس في افريقيا حسام حسن

الجريدة الرسمية