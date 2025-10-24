الجمعة 24 أكتوبر 2025
انطلاق الحملة القومية الثالثة للتحصين ضد الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع غدًا بالدقهلية

اللواء طارق مرزوق
اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية

أعلن اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، عن انطلاق فعاليات الحملة القومية للتحصين ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، اعتبارا من يوم غد السبت لمدة شهر، وأكد أن الحملة تشمل جميع القرى والمراكز وأسواق الماشية وفي كافة الأنحاء.

وأكد محافظ الدقهلية على تضافر كافة جهود الأجهزة التنفيذية لتقديم أوجه الدعم لإنجاح حملات التحصين بمراكز ومدن المحافظة، وتوعية أصحاب رؤوس الماشية بحملات التحصين حفاظا عليها من الأمراض، وأضاف أن الدولة تعمل للحفاظ على الثروة الحيوانية في مصر من خلال التحصين ضد أي أمراض أو فيروسات وتوفير كافة اللقاحات المطلوبة.

الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس

من جانبه أوضح الدكتور أحمد السباعي، مدير مديرية الطب البيطري بالدقهلية، أن الحملة تستهدف تحصين رؤوس الأبقار والجاموس، بجميع المراكز والقرى والعزب والكفور والأسواق والكمائن الحدودية، كما تقوم المديرية بمراقبة أسواق الماشية وتطهيرها بالتعاون مع الإدارات والوحدات المحلية، وتقوم لجان الإرشاد بالمديرية بتوعية المواطنين ضد الأمراض الوبائية، ويناشد المربين وأصحاب المزارع بضرورة التحصين.

