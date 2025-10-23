الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

مترو الأنفاق يعلن تعديل مواعيد التشغيل مع تطبيق التوقيت الشتوي

المترو
المترو
ads

تستعد شركات المترو لتطبيق مواعيد التشغيل الجديدة الخاصة بالتوقيت الشتوي، وذلك بالتزامن مع بدء العمل رسميًا بـ التوقيت الشتوي بعد نحو أسبوع، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من صباح الجمعة الأولى من شهر نوفمبر، عقب تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر.

ومن المنتظر أن تُعلن شركات المترو خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل المواعيد الجديدة، بما يضمن انتظام حركة القطارات وتسهيل تنقلات الركاب في مختلف الخطوط، مع التأكيد على جاهزية المحطات لاستقبال الركاب وفق التوقيت الجديد.

مواعيد مترو الأنفاق بعد تغيير الساعة

أعلنت  الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تعديل مواعيد التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة بما يتناسب مع التوقيت الشتوي الجديد:

بداية التشغيل: 5:15 صباحًا يوميًا.

آخر قطار من المحطات النهائية: 12:00 منتصف الليل.

أيام الخميس والجمعة: مد التشغيل حتى 1:00 صباحًا.

كما أكدت الهيئة أن ساعات الذروة الصباحية من 7:00 حتى 9:00 صباحًا والمسائية من 3:00 حتى 6:00 مساءً ستشهد تكثيفًا في عدد الرحلات لخدمة الطلاب والموظفين.

مواعيد القطارات بعد التوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد جميع القطارات بما يتماشى مع تغيير الساعة، دون المساس بالرحلات الأساسية:

القطارات الصباحية: من 4:30 حتى 6:00 صباحًا.

القطارات المسائية: ممتدة حتى 11:00 مساءً.

القطارات المكيفة وقطارات النوم: ضبطت مواعيدها تلقائيًا وفق التوقيت الجديد.

ونصحت الهيئة الركاب بمراجعة التذاكر المحجوزة مسبقًا، حيث يتم تحديثها آليًا ليتوافق التوقيت الجديد مع جداول الرحلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو الانفاق الهيئة القومية لسكك حديد مصر الهيئة القومية لسكك حديد مصر ع الشركة المصرية لادارة وتشغيل مترو

مواد متعلقة

كل ما تريد معرفته عن المرحلة الأولى من مترو الإسكندرية في 10 نقاط

التحقيقات: لا شبهة جنائية في وفاة شاب ألقى بنفسه أسفل عجلات مترو المطرية

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام فيكتوريا بلزن 0/2 في الشوط الأول

نوتنجهام فورست يتقدم على بورتو 1-0 في الشوط الأول

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

لحظة وصول يورتشيتش استديو يا مساء الأنوار حاملا كأس السوبر الأفريقي (فيديو)

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

المزيد
الجريدة الرسمية