مترو الأنفاق يعلن تعديل مواعيد التشغيل مع تطبيق التوقيت الشتوي

تستعد شركات المترو لتطبيق مواعيد التشغيل الجديدة الخاصة بالتوقيت الشتوي، وذلك بالتزامن مع بدء العمل رسميًا بـ التوقيت الشتوي بعد نحو أسبوع، والمقرر تطبيقه اعتبارًا من صباح الجمعة الأولى من شهر نوفمبر، عقب تأخير الساعة 60 دقيقة في تمام منتصف ليل الخميس الأخير من أكتوبر.

ومن المنتظر أن تُعلن شركات المترو خلال الأيام المقبلة عن تفاصيل المواعيد الجديدة، بما يضمن انتظام حركة القطارات وتسهيل تنقلات الركاب في مختلف الخطوط، مع التأكيد على جاهزية المحطات لاستقبال الركاب وفق التوقيت الجديد.

مواعيد مترو الأنفاق بعد تغيير الساعة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل مترو الأنفاق عن تعديل مواعيد التشغيل اليومي للخطوط الثلاثة بما يتناسب مع التوقيت الشتوي الجديد:

بداية التشغيل: 5:15 صباحًا يوميًا.

آخر قطار من المحطات النهائية: 12:00 منتصف الليل.

أيام الخميس والجمعة: مد التشغيل حتى 1:00 صباحًا.

كما أكدت الهيئة أن ساعات الذروة الصباحية من 7:00 حتى 9:00 صباحًا والمسائية من 3:00 حتى 6:00 مساءً ستشهد تكثيفًا في عدد الرحلات لخدمة الطلاب والموظفين.

مواعيد القطارات بعد التوقيت الشتوي

أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر عن تعديل مواعيد جميع القطارات بما يتماشى مع تغيير الساعة، دون المساس بالرحلات الأساسية:

القطارات الصباحية: من 4:30 حتى 6:00 صباحًا.

القطارات المسائية: ممتدة حتى 11:00 مساءً.

القطارات المكيفة وقطارات النوم: ضبطت مواعيدها تلقائيًا وفق التوقيت الجديد.

ونصحت الهيئة الركاب بمراجعة التذاكر المحجوزة مسبقًا، حيث يتم تحديثها آليًا ليتوافق التوقيت الجديد مع جداول الرحلات.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.