أخبار مصر

شبورة مائية كثيفة على هذه الطرق تؤدي إلى انخفاض الرؤية

شبورة مائية كثيفة،
شبورة مائية كثيفة، فيتو
حذرت هيئة الأرصاد الجوية قائدي السيارات من شبورة مائية في الساعات المبكرة من الصباح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري ومدن القناة ووسط سيناء والسواحل الشمالية، تمتد أيضًا إلى شمال الصعيد.

وأوضحت الهيئة أن الشبورة قد تكون كثيفة على بعض الطرق، ما يؤدي إلى انخفاض مستوى الرؤية الأفقية، مشيرة إلى أنها تبدأ من الرابعة فجرًا وحتى التاسعة صباحًا، مع ضرورة توخي الحذر أثناء القيادة.

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

الموجة الحارة تباغت القاهرة مجددا، الأرصاد تعلن حالة طقس اليوم

 

وتظهر بعض السحب المنخفضة على مناطق من شمال البلاد وحتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء  قد ينتج عنها رذاذ خفيف غير مؤثر

 

وكانت  هيئة الأرصاد الجوية، أعلنت حالة الطقس غدا السبت ويسود طقس خريفى معتدل  نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى وشمال الصعيد، مائل للبرودة  فى الصباح الباكر وأخر  الليل  على أغلب الأنحاء.

ومن المتوقع أن  يسود طقس حار  نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري  وشمال الصعيد وسيناء، مائل للحرارة على  السواحل الشمالية وشديد الحرارة  على جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود  طقس مائل للبرودة فى  أول الليل، وفى الصباح الباكر على شمال البلاد والقاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد ووسط سيناء وأغلب الأنحاء

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة غدا:

القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى:  31

درجة الحرارة الصغرى: 20

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى: 29

درجة الحرارة الصغرى: 19

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة المحسوسة: 23

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 33

درجة الحرارة الصغرى: 18

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 37

درجة الحرارة الصغرى: 23 

الجريدة الرسمية