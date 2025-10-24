الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

خارج الحدود

بلدية غزة: كل ما تم حتي الآن مجرد إجراءات إسعافية ويجب فتح المعابر سريعًا

غزة،فيتو
غزة،فيتو

قال المتحدث باسم بلدية غزة : إن كل ما تم حتي الآن في القطاع مجرد إجراءات إسعافية مطالبا بفتح كل المعابر.


وأضاف: تم تجهيز قائمة بالاحتياجات والاتفاق على خطط وتفاصيل إدخالها إلى قطاع غزة.

وقبل وقت سابق أكد رئيس بلدية غزة يحيى السراج في تصريحات تليفزيونية أن غالبية المفقودين تحت الأنقاض في القطاع هم من الأطفال والنساء، مشدّدًا على الحاجة الماسة لمعدات ثقيلة ومواد إنسانية لإنقاذهم.

الحاجة إلى معدات ثقيلة ووسائل الكشف

وأشار السراج إلى أن البلدية تحتاج إلى جميع المعدات الممكنة للكشف عن المفقودين تحت الأنقاض وانتشالهم، مؤكدًا أن تأخر توفير هذه المعدات يزيد من الخسائر البشرية ويعوق جهود الإنقاذ.

إصلاح البنية التحتية بعد حرب غزة

وأضاف أن القطاع بحاجة أيضًا إلى كميات كبيرة من الإسمنت ومواد البناء لإصلاح شبكة المياه ومنظومة الصرف الصحي، والتي تضررت بشكل كبير جراء القصف، مشددًا على أن استعادة هذه الخدمات الأساسية أمر ضروري لتخفيف المعاناة الإنسانية.

واختتم السراج حديثه بالدعوة إلى تقديم دعم عاجل وفوري لتسهيل عمليات الإنقاذ والإعمار، مشيرًا إلى أن الجهود المحلية وحدها غير كافية للتعامل مع حجم الكارثة في غزة.

من جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب: إن الولايات المتحدة لم تمنح إسرائيل الإذن بدخول قطاع غزة مجددًا، مؤكدًا أن أي تحرك عسكري جديد داخل القطاع ليس جزءًا من التفاهمات الأخيرة التي تم التوصل إليها.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الولايات المتحدة ترامب رئيس بلدية غزة دونالد ترامب قطاع غزة غزة

مواد متعلقة

عمل في مصر، أمريكا تعين قائدًا مدنيًا لمركز تنفيذ اتفاق غزة

الفصائل الفلسطينية تقرر تسليم غزة للجنة مؤقتة من أبناء القطاع

الأمم المتحدة تحذر من تلوث 4.9 مليون طن من الركام في غزة بمادة الأسبستوس

الأكثر قراءة

لماذا لا تجد بائعة الجبن مكانا في عالم الشاركس؟

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية
ads