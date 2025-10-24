عمل في مصر، أمريكا تعين قائدًا مدنيًا لمركز تنفيذ اتفاق غزة

أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية اليوم الجمعة، تعيين الدبلوماسي المخضرم والسفير الحالي لدى اليمن ستيفن فاجين، قائدا مدنيا لمركز جديد معني بتنفيذ اتفاق السلام في غزة وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع الفلسطيني.

جاء هذا الإعلان بعد زيارة وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لمركز التنسيق المدني العسكري في جنوب تل أبيب، وتعهده بانضمام المزيد من الدبلوماسيين الأمريكيين إلى نحو 200 جندي أمريكي هناك، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

وفيما يلي أبرز المعلومات عن فاجين:

يتمتع فاجين بخبرة دبلوماسية واسعة، حيث شغل مناصب في بغداد، وأربيل، وبروكسل، وغيرها.

أما عمله كسفير في اليمن فيتم من خارج البلاد، نظرًا للأوضاع في صنعاء، وسيطرة الحوثيين على العاصمة.

إلى ذلك، يتحدث الدبلوماسي اللغة العربية، والكردية، فضلًا عن الروسية.

وانضم إلى السلك الدبلوماسي الأمريكي عام 1997، وشغل العديد من المناصب المهمة، في الولايات المتحدة، منها مدير مكتب الشؤون الإيرانية في وزارة الخارجية (2015–2018)، ومكتب الشؤون الإقليمية في مكتب شؤون جنوب ووسط آسيا (2013–2015).

كما شغل منصب مساعد نائب وزير الخارجية بالإنابة عام 2015.

أما في الخارج فشغل منصب نائب رئيس البعثة في السفارة الأمريكية بالعاصمة العراقية بغداد بين عامي 2020 و2021، والقنصل العام في أربيل أيضا،كذلك عمل في كازاخستان، البوسنة والهرسك، بيلاروسيا، جورجيا، ومصر.

يذكر أن مركز التنسيق المدني العسكري الذي زارة اليوم روبيو افتتح عمله من قبل القيادة المركزية الأمريكية (CENTCOM) في17 أكتوبر الحالي، بقيادة الفريق أول باتريك فرانك، قائد القوات البرية الأمريكية في المنطقة.

ويضم المركز حوالي 200 جندي امريكي متخصصين في اللوجستيات والهندسة والأمن، ويقع بالقرب من مدينة كريات جات شمال شرق غزة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.