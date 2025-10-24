الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

ثقافة وفنون

بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

منة شلبي وأحمد الجنايني
منة شلبي وأحمد الجنايني

أعلنت الفنانة منة شلبي عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه منة  ألا ترد عن تلك الأخبار المتداولة.

من هو زوج منة شلبي 

ومع الإعلان عن زواج منة شلبي من أحمد الجنايني تساءل الكثيرون عن هوية المنتج أحمد الجنايني، والذي يعد واحدا من أبرز المنتجين المتواجدين علي الساحة الفنية. 

حيث أنتج العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، وبدأ مشواره في 2007 مع هند صبري من خلال مشاركته بالإنتاج مع شقيقه طارق الجنايني في إنتاج برنامج الشقة.

وتعاون “الجنايني” مع نجوم الفن، ومن أبرز أعماله فيلم فيها إيه يعني، وفيلم وقفة رجالة، وأنتج مسلسل موضوع عائلي، كما أنه أنتج أيضا مسلسل كتالوج، و أشاد ماجد الكدواني في لقاء سابق معه بمهنيته العالية قائلاً إنه "شخص يوفر الأمان والاحترام في التعامل، ومدقق في التفاصيل".

كما أنتج أحمد الجنايني أيضا أبو عمر المصري، حالة خاصة، البيوت أسرار.

وتعرض المنتج أحمد الجنايني خلال الفترة الماضية إلي شائعة زواجه من آيتن عامر، إلا أن الثنائي نفيا الأمر سريعا. ووفق تقارير إعلامية، يُقدر أن الجنايني من مواليد يناير 1976 ويبلغ من العمر نحو 49 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

منة شلبي الفنانة منة شلبي زواج منة شلبي المنتج أحمد الجنايني

الأكثر قراءة

لماذا لا تجد بائعة الجبن مكانا في عالم الشاركس؟

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية