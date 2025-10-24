بعد إعلان زواجهما، معلومات عن أحمد الجنايني زوج منة شلبي وحقيقة ارتباطه بآيتن عامر

أعلنت الفنانة منة شلبي عن زواجها من المنتج أحمد الجنايني، بعدما حاصرتهما الشائعات خلال الفترة الماضية، والتي واجهها الثنائي بالصمت، حيث أغلق الجنايني حساباته بمواقع التواصل الاجتماعي، في الوقت الذي قررت فيه منة ألا ترد عن تلك الأخبار المتداولة.

من هو زوج منة شلبي

ومع الإعلان عن زواج منة شلبي من أحمد الجنايني تساءل الكثيرون عن هوية المنتج أحمد الجنايني، والذي يعد واحدا من أبرز المنتجين المتواجدين علي الساحة الفنية.

حيث أنتج العديد من الأعمال الفنية سواء في السينما أو الدراما، وبدأ مشواره في 2007 مع هند صبري من خلال مشاركته بالإنتاج مع شقيقه طارق الجنايني في إنتاج برنامج الشقة.

وتعاون “الجنايني” مع نجوم الفن، ومن أبرز أعماله فيلم فيها إيه يعني، وفيلم وقفة رجالة، وأنتج مسلسل موضوع عائلي، كما أنه أنتج أيضا مسلسل كتالوج، و أشاد ماجد الكدواني في لقاء سابق معه بمهنيته العالية قائلاً إنه "شخص يوفر الأمان والاحترام في التعامل، ومدقق في التفاصيل".

كما أنتج أحمد الجنايني أيضا أبو عمر المصري، حالة خاصة، البيوت أسرار.

وتعرض المنتج أحمد الجنايني خلال الفترة الماضية إلي شائعة زواجه من آيتن عامر، إلا أن الثنائي نفيا الأمر سريعا. ووفق تقارير إعلامية، يُقدر أن الجنايني من مواليد يناير 1976 ويبلغ من العمر نحو 49 عامًا.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.