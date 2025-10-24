الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

بمشاركة حجازي، تشكيل نيوم أمام الخليج في الدوري السعودي

احمد حجازي
احمد حجازي

يشارك المدافع المصري أحمد حجازي في التشكيل الأساسي لنادي نيوم أمام الخليج، في لقاء الفريقين ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر مسابقة الدوري السعودي.

تشكيل نيوم ضد الخليج 

وضم تشكيل نيوم للقاء الخليج كل من..
 

الصورة

نيوم ضد الخليج في الدوري السعودي
ويسعى نيوم لتحقيق الفوز في مباراة اليوم من أجل التقدم عدة خطوات للأمام في جدول ترتيب الدوري السعودي، بعدما خسر أمام القادسية بنتيجة 1 – 3. بينما يدخل الخليج اللقاء منتشيًا بفوزه العريض على الرياض وتقدمه للمركز السادس برصيد 9 نقاط متفوقًا على نيوم بفارق الأهداف، وذلك قبل انطلاق منافسات الجولة.

وخاض  أحمد حجازي 6 مباريات مع نيوم بمختلف المسابقات هذا الموسم، بواقع 5 مباريات في مسابقة الدوري السعودي للمحترفين، ومباراة وحيدة في كأس خادم الحرمين الشريفين.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

أحمد حجازي الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي للمحترفي الدوري السعودي تشكيل نيوم ضد الخليج الخليج

مواد متعلقة

بالملايين، نجم الزمالك السابق يعلن التنازل عن مستحقاته المالية للنادي

قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد، انتكاسة تضرب لاعب برشلونة

أول تعليق من أسامة حسني على شكوى نادي الزمالك ضده

ماذا قدم الهلال والاتحاد في الموسم الحالي قبل كلاسيكو الدوري السعودي؟

الأكثر قراءة

لماذا لا تجد بائعة الجبن مكانا في عالم الشاركس؟

نتيجة مباراة الزمالك وديكيداها بعد مرور 15 دقيقة

البلدي تتراجع 6 جنيهات، سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025 (آخر تحديث)

بعد محاصرتهما بالشائعات، منة شلبي تعلن زواجها من منتج شهير

علاء عبد العال يعلن قائمة غزل المحلة لمواجهة حرس الحدود بالدوري الممتاز

أزمات سد النهضة وغزة تتصدر رسائل السيسي لقادة أوروبا وأفريقيا وكوريا الجنوبية وماليزيا (فيديو)

التضامن تشارك في فعاليات الجلسة الافتتاحية لمنتدى البرلمانيين العربي الآسيوي

حفل ختام مهرجان الجونة السينمائي 2025 (بث مباشر)

خدمات

المزيد

سعر الليرة مقابل الدولار في مصرف سوريا المركزي

سعر صرف الريال العماني أمام الجنيه في البنوك اليوم الجمعة

سعر الألومنيوم في السوق المحلية اليوم الجمعة

آخر تحديث لسعر السكر في السوق المحلية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

مباريات الأسبوع، الأهلي مع بتروجت.. الزمالك والبنك الأهلي.. ريال مدريد ضد برشلونة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الحكم الشرعي في إخفاء أغراض الآخرين بقصد المزاح ؟

ما حكم الشرع في تهرب بعض التجار من الضرائب؟ مفتي الجمهورية يجيب

عباقرة ولكن مجهولون.. أبان المُحاربي، صحابي رأى إبط رسول الله

المزيد
الجريدة الرسمية