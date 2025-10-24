بالملايين، نجم الزمالك السابق يعلن التنازل عن مستحقاته المالية للنادي

أعلن عرفة السيد، مهاجم نادي الزمالك السابق، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تنازله عن كامل مستحقاته المالية المتبقية لدى النادي الأبيض، والبالغة 2 مليون جنيه، دعمًا للنادي وجماهيره في الفترة الحالية.

عرفة السيد يتنازل عن مستحقاته لدى الزمالك

وقال عرفة السيد في تصريحاته: "أعلن تنازلي عن كافة مستحقاتي المتبقية عند نادي الزمالك، وذلك دعمًا مني لنادي الزمالك وجماهيره في هذه المرحلة الصعبة."

وأضاف اللاعب أنه رغم محاولات البعض تحريضه على تقديم شكوى ضد النادي للحصول على مستحقاته، إلا أنه رفض ذلك احترامًا لتاريخه مع الفريق، قائلًا: "رغم تحريض البعض ومحاولة إقناعي بتقديم شكوى ضد نادي الزمالك، لكنني لم أفعل ذلك في النادي الذي لعبت في صفوفه يومًا ما."

واختتم مهاجم الزمالك السابق تصريحاته بالإشارة إلى أنه سيقوم يوم الأحد المقبل بتقديم ورقة رسمية تفيد بالتنازل عن مستحقاته بشكل رسمي داخل النادي، تأكيدًا لقراره ودعمه للقلعة البيضاء وجماهيرها الوفية.

