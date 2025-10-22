مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقليوبية

لقى مسن يبلغ من العمر 65 عامًا مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية.

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، تبين مصرع مسن يبلغ من العمر 65 عامًا، متأثرًا بإصاباته جراء الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب ذلك.

