الأربعاء 22 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مصرع مسن صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بالقليوبية

حادث قطار
حادث قطار

لقى مسن يبلغ من العمر 65 عامًا مصرعه، اليوم الأربعاء، بعدما صدمه قطار أثناء عبوره شريط السكة الحديد بمدينة قليوب، بمحافظة القليوبية.

قرارات محكمة القضاء الإداري في القليوبية بشأن طعون 6 مرشحين لانتخابات النواب

محافظ القليوبية يتابع أعمال تطوير ورصف شارع بهتيم اسكو

وكان اللواء أشرف جاب الله، مدير أمن القليوبية، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة قليوب يفيد بورود بلاغ بوقوع حادث تصادم قطار بأحد الأشخاص أثناء عبوره شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاة.

وبانتقال الأجهزة الأمنية لمكان الواقعة، تبين مصرع مسن يبلغ من العمر 65 عامًا، متأثرًا بإصاباته جراء الحادث وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى قليوب العام، تحت تصرف النيابة العامة.

وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثمان لبيان سبب الوفاة، وصرحت بالدفن عقب ذلك.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

محكمة القضاء الإداري محافظة القليوبية مستشفي قليوب العام مركز شرطة قليوب مدينة قليوب مدير أمن القليوبية محافظ القليوبية

مواد متعلقة

قرارات محكمة القضاء الإداري في القليوبية بشأن طعون 6 مرشحين لانتخابات النواب

اليوم، محافظ القليوبية يفتتح الملتقى التوظيفي بنادي قليوب الرياضي

حبس المتهم بقتل شاب في القليوبية

"تعليم القليوبية" تطلق مسابقة النموذج الإيجابي لاختيار المتميزين

الأكثر قراءة

رفضت الارتباط به فعاقبها بالـ AI، ضبط طالب بالدقهلية استخدم الذكاء الاصطناعي للانتقام من فتاة

وزير خارجية المجر يعلن مفاجأة بشأن تأجيل القمة الروسية الأمريكية

البنك المركزي: عدد المحافظ الإلكترونية في البنوك وصل إلى 55.8 مليون بطاقة

مصادر: اختيار مصطفى شوكت لرئاسة الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بالشيوخ

جدول أعمال أول قمة مصرية أوروبية ببروكسل

الصدارة ليست لأهل القمة، ترتيب الدوري المصري قبل ختام الجولة الـ11

انخفاض البيضاء وارتفاع البلدي، سعر الفراخ اليوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025

المشاط: القطاع المصرفي يستحوذ على 42% من التمويلات التنموية للقطاع الخاص

خدمات

المزيد

لحظة بلحظة، سعر الدولار مقابل الجنيه السوداني في البنك المركزي

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك المصرية اليوم الأربعاء

آخر تطورات أسعار العملات العربية والأجنبية بالبنك المركزي اليوم الأربعاء

تراجع سعر الجنيه الذهب ببداية تعاملات اليوم الأربعاء

المزيد

انفوجراف

شروط التقديم في حج الجمعيات الأهلية 2026 (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية القلم في المنام وعلاقته بكثرة الحاسدين والحاقدين حوله

وردت في السنة النبوية، أذكار وأدعية الاستيقاظ من النوم

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الأربعاء 22 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية