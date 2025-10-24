برشلونة يصعد للمحكمة الرياضية بعد تأييد إيقاف فليك أمام ريال مدريد

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن نادي برشلونة يخطط للتصعيد بعد رفض لجنة الاستئناف قرار إلغاء عقوبة هانز فليك المدير الفني للفريق بعد طرده أمام جيرونا، لكي يتم السماح له بقيادة الفريق من مقاعد البدلاء أمام ريال مدريد في كلاسيكو الدوري الاسباني.

وأكدت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن برشلونة يصر على جلوس هانز فليك على مقاعد البدلاء في ملعب سانتياجو برنابيو يوم الأحد، وسيلجأ النادي للمحكمة الإدارية للرياضة "TAD" لمحاولة منح الألماني حق قيادة الفريق في هذه المباراة الهامة والطعن في طرد فليك أمام جيرونا.

وفي حالة عدم نجاح الاستئناف المقدم للمحكمة الإدارية للرياضة سيجلس ماركوس سورج مساعد فليك على مقاعد البدلاء ويقود المباراة بدلًا من المدرب الألماني، والذي سيكون في تواصل دائم مع جهازه الفني.

جدير بالذكر أن برشلونة يدخل مباراة ريال مدريد بعد تحقيق انتصارين متتاليين على حساب جيرونا بهدفين لهدف واحد، وأولمبياكوس بستة أهداف لهدف في دوري أبطال أوروبا.

رفض استئناف برشلونة الثاني بشأن فليك قبل الكلاسيكو أمام ريال مدريد

وكان برشلونة قدم طعنًا إلى لجنة الاستئناف لإلغاء عقوبة الإيقاف لمباراة واحدة والمفروضة على المدرب الألماني من جانب لجنة الانضباط في الاتحاد الإسباني لكرة القدم، وقد تم رفضه.

ووفقًا لصحيفة "سبورت" الإسبانية فقد رفضت اللجنة استئناف نادي برشلونة الثاني، بعد أن تعرض هانز فليك للطرد في المباراة الماضية أمام جيرونا في ملعب مونتجويك حيث اعترض على أحد قرارات الحكم، كما أشار جيل مانزانو في تقرير المباراة.

ورأت لجنة الاستئناف أنه لا يوجد ما يبرر إزالة هذه العقوبة على مدرب برشلونة بسبب ما قام به أمام جيرونا في الدوري الاسباني.

وجاء في تقرير لجنة الاستئناف: "تم الاتفاق على رفض الاستئناف المقدم من برشلونة مؤكدًا الاتفاق المتنازع عليه الوارد في القرار الصادر عن لجنة الانضباط في الاتحاد الاسباني بتاريخ 20 أكتوبر".

ويبدو أن الخيار الوحيد أمام برشلونة هو طلب حكم أولي من محكمة التحكيم الرياضية "CAS" مما يسمح للمدرب فليك بإدارة المباراة من أرض الملعب.

وكان هانز فليك قد قاد برشلونة لتسجيل 16 هدفًا واستقبل أربع أهداف، وحقق أربع انتصارات ولم يخسر في أي مباراة، وسيتولى مساعده سوروج مسؤولية تدريب برشلونة في مباراة ريال مدريد، وسيتواجد الألماني في مقصورة ملعب سانتياجو برنابيو.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.