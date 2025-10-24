راشفورد يتحدث عن مستقبله مع برشلونة

يود ماركوس راشفورد الاستمرار مع برشلونة بعد نهاية إعارته من مانشستر يونايتد.

وقال راشفورد لشبكة ESPN: "هل أود الاستمرار مع برشلونة؟ نعم بالطبع، أستمتع بكرة القدم هنا، وأعتقد أن الجميع يحب كرة القدم، برشلونة واحد من أهم فرق كرة القدم تاريخيا، وكلاعب أتشرف باللعب له".

وأتم "الناس تنسى، لكنني قضيت 24 عاما من حياتي في مانشستر يونايتد، أحيانا تحتاج لبعض التغيير، وأنا الآن أستمتع بكل شيء".

وسجل راشفورد 5 أهداف في 12 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة.

