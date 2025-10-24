الجمعة 24 أكتوبر 2025
راشفورد يتحدث عن مستقبله مع برشلونة

راشفورد
راشفورد

يود ماركوس راشفورد الاستمرار مع برشلونة بعد نهاية إعارته من مانشستر يونايتد.

وقال راشفورد لشبكة ESPN: "هل أود الاستمرار مع برشلونة؟ نعم بالطبع، أستمتع بكرة القدم هنا، وأعتقد أن الجميع يحب كرة القدم، برشلونة واحد من أهم فرق كرة القدم تاريخيا، وكلاعب أتشرف باللعب له".

وأتم "الناس تنسى، لكنني قضيت 24 عاما من حياتي في مانشستر يونايتد، أحيانا تحتاج لبعض التغيير، وأنا الآن أستمتع بكل شيء".

وسجل راشفورد 5 أهداف في 12 مباراة هذا الموسم بقميص برشلونة.

 

