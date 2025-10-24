كييزا لاعب الشهر في ليفربول

حصل فيديريكو كييزا، على جائزة لاعب شهر سبتمبر، في نادي ليفربول، بعدما أسهم تهديفيًا في كل المباريات التي شارك بها مع الريدز هذه الفترة.

فيديريكو كييزا تفوق على الثنائي أليسون بيكر وريان جرافنبيرج في التصويت على جائزة لاعب الشهر الماضي داخل ليفربول.

كييزا خلال شهر سبتمبر شارك مع ليفربول ضد بيرنلي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة ساوثامبتون في كأس كاراباو، حيث سجل هدفًا أمام كريستال بالاس، وصنع هدفين في فوز ليفربول على ساوثامبتون في الكأس.

وقال كييزا بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر: "سعيد بالفوز بالجائزة، وأفضل مستقبلًا أن أفوز بعدد أكبر من المباريات".

وأضاف: "الدعم دائمًا ما يكون رائعًا، وأبذل كل ما لدي في الملعب من أجل ليفربول والجماهير، كنت سعيدًا بعد مباراة ساوثامبتون لأننا فوزنا، لكن أمام كريستال بالاس لم نستطع الفوز أو التعادل، لذا لم أكن سعيدًا لأن الهدف لم يؤثر على النتيجة".

واختتم تصريحاته قائلا: "أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي من أجل جماهير الريدز والفريق، مهما كانت دقائق لعبي، أسعى دومًا لإحداث الفارق".

