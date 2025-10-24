الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

كييزا لاعب الشهر في ليفربول

كييزا
كييزا

حصل فيديريكو كييزا، على جائزة لاعب شهر سبتمبر، في نادي ليفربول، بعدما أسهم تهديفيًا في كل المباريات التي شارك بها مع الريدز هذه الفترة.

فيديريكو كييزا تفوق على الثنائي أليسون بيكر وريان جرافنبيرج في التصويت على جائزة لاعب الشهر الماضي داخل ليفربول.

كييزا خلال شهر سبتمبر شارك مع ليفربول ضد بيرنلي وكريستال بالاس في الدوري الإنجليزي، بالإضافة إلى مواجهة ساوثامبتون في كأس كاراباو، حيث سجل هدفًا أمام كريستال بالاس، وصنع هدفين في فوز ليفربول على ساوثامبتون في الكأس.

وقال كييزا بعد الفوز بجائزة لاعب الشهر: "سعيد بالفوز بالجائزة، وأفضل مستقبلًا أن أفوز بعدد أكبر من المباريات".

وأضاف: "الدعم دائمًا ما يكون رائعًا، وأبذل كل ما لدي في الملعب من أجل ليفربول والجماهير، كنت سعيدًا بعد مباراة ساوثامبتون لأننا فوزنا، لكن أمام كريستال بالاس لم نستطع الفوز أو التعادل، لذا لم أكن سعيدًا لأن الهدف لم يؤثر على النتيجة".

واختتم تصريحاته قائلا: "أحاول دائمًا تقديم أفضل ما لدي من أجل جماهير الريدز والفريق، مهما كانت دقائق لعبي، أسعى دومًا لإحداث الفارق".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

ليفربول فيدريكو كييزا محمد صلاح

مواد متعلقة

ليفربول إيكو: سلوت في موقف حرج بسبب محمد صلاح

إبراهيما كوناتى: محمد صلاح أفضل لاعب في ليفربول رغم الانتقادات

الأكثر قراءة

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

نقل شعائر صلاة الجمعة من مسجد بدر بمحافظة السويس (بث مباشر)

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

الطب البيطري يكشف حقيقة ظهور ثعابين ضخمة بقرية كفر العجرمة بالغربية

خدمات

المزيد

سعر الريال العماني مقابل الجنيه في البنك المركزي اليوم الجمعة

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم غسل الجمعة وهل هو سنة أم فرض؟ الإفتاء ترد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية