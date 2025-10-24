الجمعة 24 أكتوبر 2025
رياضة

ليفربول إيكو: سلوت في موقف حرج بسبب محمد صلاح

محمد صلاح
محمد صلاح

كشفت تقارير صحفية إنجليزية عن تطورات جديدة بشأن أزمة النجم المصرى محمد صلاح مع أرنى سلوت المدير الفنى لنادى ليفربول الإنجليزى، وذلك قبل مواجهة برينتفورد المحدد لها غدًا السبت، ضمن منافسات الجولة التاسعة من عمر مسابقة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج". 

وقالت صحيفة "ليفربول إيكو" إن موقف محمد صلاح من المشاركة أساسيًا أمام برينتفورد لا يزال غامضًا، حيث لم يتضح بعد ما إذا كان سلوت سيعيده إلى التشكيلة الأساسية أم سيُفضل الاعتماد على نفس التشكيل الذي قاد الفريق للانتصار أمام آينتراخت فرانكفورت. 

وأضافت الصحيفة أن وضع محمد صلاح مع نادي ليفربول في الفترة الحالية لا يبدو مثاليًا، خاصة مع تراجع مستواه التهديفي، حيث لم يسجل سوى هدفين فقط في الدوري الإنجليزي الممتاز خلال الشهرين الماضيين، وهو ما يُعد مؤشرًا على تراجع مستواه مقارنة بالمواسم السابقة. 

وتساءلت الصحيفة "هل سيمنح سلوت كييزا فرصة اللعب بدلًا من محمد صلاح؟"، مشيرة إلى أن قرار جلوس النجم المصري على مقاعد البدلاء في مباراة برينتفورد ضد ليفربول المحدد لها غدًا السبت سيكون صعبًا للغاية على المدرب آرني سلوت.

ليفربول آرني سلوت محمد صلاح

الجريدة الرسمية