مايكل أوين: لا يجوز التشكيك في محمد صلاح.. وما يمر به "عثرة عابرة"

أكد النجم الإنجليزي السابق مايكل أوين، لاعب مانشستر يونايتد وليفربول الأسبق، أنه لا يجوز التشكيك في قدرات الدولي المصري محمد صلاح، مهاجم نادي ليفربول، مشيرًا إلى أن تراجع معدله التهديفي مؤخرًا لا يقلل من قيمته الكبيرة داخل الفريق والدوري الإنجليزي الممتاز.

وقال أوين في تصريحات نقلها موقع ديلي إكسبريس البريطاني:"محمد صلاح يُسجل الأهداف منذ سنوات طويلة، ولن يُفاجأ أحد إذا عاد للتسجيل في المباراة المقبلة وواصل الركض كعادته".

وأضاف: "إذا كان هناك لاعب في الدوري الإنجليزي لا يجب الشك فيه، فهو محمد صلاح، لكن ربما يكون عامل السن مؤثرًا، فعمره الآن 33 عامًا، وقد اعتزلتُ في هذا العمر، لذلك لا يمكن الاستمرار بنفس الوتيرة إلى الأبد".

وأشار أوين إلى أن غياب الظهير الأيمن ترنت ألكسندر أرنولد أثر على أداء صلاح، موضحًا: "لم يعد هناك ترينت ألكسندر أرنولد الذي كان يمنحه تلك الكرات الحاسمة، لقد تغيرت الديناميكية داخل الفريق".

وتابع: "البديل الحالي، كونور برادلي، يلعب بطريقة مختلفة، فهو يحاول تجاوز صلاح بدلًا من خدمته بالتمريرات المعتادة".

واختتم أوين حديثه مؤكدًا ثقته في عودة محمد صلاح إلى التألق قريبًا، قائلًا: "كل لاعب هجومي يمر بفترة كهذه، وعلى الأرجح أنها مجرد عثرة عابرة، وسيتعافى سريعًا. قد تكون المسألة مزيجًا من عدة عوامل، لكن صلاح يظل لاعبًا استثنائيًا لا يتكرر كثيرًا".

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.