مدافع برشلونة يغيب عن تدريبات فريقه قبل الكلاسيكو

ذكرت تقارير صحفية، اليوم الجمعة، أن جولز كوندي مدافع نادي برشلونة، غاب عن تدريبات فريقه بالأمس، قبل مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد.

ووفقًا لصحيفة سبورت الكتالونية، فإن كوندي تغيب عن تدريبات برشلونة الجماعية بالأمس.

وأوضح التقرير، أن كوندي شعر ببعض الانزعاجات العضلية الخفيفة، حيث تدرب في صالة الجيم كإجراء احترازي.

و تشهد الجولة العاشرة من الليجا إقامة مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد ضد برشلونة يوم الأحد المقبل.

موعد مباراة ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني

تقام مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني يوم الأحد 26 أكتوبر، على ملعب سانتياجو برنابيو بالعاصمة الإسبانية مدريد.

وتنطلق صافرة الكلاسيكو الساعة السادسة والربع مساءً بتوقيت مصر والسعودية، السابعة والربع بتوقيت الإمارات.

القناة الناقلة للكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة

وتذاع مباراة الكلاسيكو بين ريال مدريد وبرشلونة في الدوري الإسباني عبر قناة beIN SPORTS 1.

ويتصدر ريال مدريد قمة جدول ترتيب الدوري الاسباني برصيد 24 نقطة وبفارق نقطتين عن برشلونة صاحب الوصافة.

وتنطلق اليوم الجمعة مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الليجا بمواجهة ريال سوسيداد ضد إشبيلية.

وجاءت مواعيد الجولة كالتالي:

مواعيد مباريات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني

الجمعة 24 أكتوبر

ريال سوسيداد ضد إشبيلية - 10 مساء

السبت 25 أكتوبر

جيرونا ضد ريال أوفييدو - 3 عصرا

إسبانيول ضد إلتشي - 5:15 مساء

أتلتيك بيلباو ضد خيتافي - 7:30 مساء

فالنسيا ضد فياريال - 10 مساء

الأحد 26 أكتوبر

ريال مايوركا ضد ليفانتي - 4 مساء

ريال مدريد ضد برشلونة - 6:15 مساء

أوساسونا ضد سلتا فيجو - 8:30 مساء

رايو فاليكانو ضد ألافيس - 11 مساء

الإثنين 27 أكتوبر

ريال بيتيس ضد أتلتيكو مدريد - 11 مساء

