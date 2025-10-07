الثلاثاء 07 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

اقتصاد

تراجع مؤشرات البورصة السعودية نتيجة جني الأرباح وترقب نتائج الشركات

البورصة السعودية
البورصة السعودية

 تراجعت البورصة السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلستين من المكاسب، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب صعود مدفوع بتفاؤل واسع بموسم النتائج الفصلية للشركات المدرجة، والتي يتوقع محللون أن تكون المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة.

تراجع مؤشرات البورصة السعودية 

 بعد ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات، انخفض المؤشر العام "تاسي" 0.5% إلى 11554 نقطة، وسط صعود أسهم  "أرامكو" و"مصرف الراجحي"، أكبر سهمين وزنًا على المؤشر، في حين انخفضت أسهم "البنك الأهلي" و"سابك" و"أكوا باور".


نمو الأرباح ينعش سهم "إكسترا"

 قبل بدء جلسة اليوم، أعلنت شركة "المتحدة للإلكترونيات" نمو أرباحها 7% تقريبًا في الربع الثالث من 2025 إلى 167.2 مليون ريال، وهو ما تجاوز متوسط التوقعات البالغ 145.3 مليون ريال، بحسب بيانات "بلومبرج".

البورصة السعودية على أعتاب أكبر مكاسب أسبوعية منذ 2020

مؤشرها قفز 5.1%، البورصة السعودية تحلق بأكبر مكاسب يومية منذ 2020

وقفز سهم الشركة 3% في التعاملات المبكرة، في حين ارتفع سهم "المتحدة الدولية القابضة" (تسهيل) التابعة لها أكثر من 6%.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

البورصة السعودية المستثمرين المحرك الرئيسي للسوق تاسى اسهم ارامكو أكوا باور

مواد متعلقة

البورصة السعودية على أعتاب أكبر مكاسب أسبوعية منذ 2020

مؤشرها قفز 5.1%، البورصة السعودية تحلق بأكبر مكاسب يومية منذ 2020

الأكثر قراءة

السيسي يصدر 3 قرارات جمهورية مهمة

بالأسماء، قيادات بارزة بمجلس النواب الحالي خارج سباق الانتخابات

قفزة في البيضاء وانخفاض البلدي، سعر الفراخ اليوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025

مواقف إنسانية جمعت الرئيس السيسي وأحمد عمر هاشم

5 مميزات لكارت الكهرباء الجديد، تعرف عليها

رحيل مداح النبي، لمحات من حياة الدكتور أحمد عمر هاشم بعد وفاته (بروفايل)

موعد مباراة بيراميدز ونهضة بركان في السوبر الأفريقي

استعدادًا لصلاة الجنازة، وصول جثمان أحمد عمر هاشم للجامع الأزهر

خدمات

المزيد

سعر السكر في السوق المحلي اليوم الإثنين

أسعار القصدير في البورصات العالمية اليوم الإثنين

34.2 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية

سعر كيلو الأرز اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

نتائج مخيبة لمنتخب مصر في مونديال الشباب (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

أسامة قابيل ينعي الدكتور أحمد عمر هاشم: "فقدنا أحد كبار حملة السنة ودعاة الوسطية"

تفسير رؤية المطر في المنام وعلاقتها بقرب انتهاء الأزمات

حكايته مع الشعر وقصة رؤية النبي فى المنام، أسرار من حياة الراحل الدكتور أحمد عمر هاشم

المزيد
الجريدة الرسمية
ads