تراجع مؤشرات البورصة السعودية نتيجة جني الأرباح وترقب نتائج الشركات

تراجعت البورصة السعودية في مستهل تعاملات اليوم الثلاثاء، بعد جلستين من المكاسب، مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح عقب صعود مدفوع بتفاؤل واسع بموسم النتائج الفصلية للشركات المدرجة، والتي يتوقع محللون أن تكون المحرك الرئيسي للسوق خلال الفترة المقبلة.

تراجع مؤشرات البورصة السعودية

بعد ارتفاع طفيف في مستهل التعاملات، انخفض المؤشر العام "تاسي" 0.5% إلى 11554 نقطة، وسط صعود أسهم "أرامكو" و"مصرف الراجحي"، أكبر سهمين وزنًا على المؤشر، في حين انخفضت أسهم "البنك الأهلي" و"سابك" و"أكوا باور".



نمو الأرباح ينعش سهم "إكسترا"

قبل بدء جلسة اليوم، أعلنت شركة "المتحدة للإلكترونيات" نمو أرباحها 7% تقريبًا في الربع الثالث من 2025 إلى 167.2 مليون ريال، وهو ما تجاوز متوسط التوقعات البالغ 145.3 مليون ريال، بحسب بيانات "بلومبرج".

وقفز سهم الشركة 3% في التعاملات المبكرة، في حين ارتفع سهم "المتحدة الدولية القابضة" (تسهيل) التابعة لها أكثر من 6%.

