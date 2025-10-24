الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

حوادث

النيابة الإدارية تشرف لأول مرة على انتخابات الأندية الرياضية إلكترونيا

النيابة الإدارية
النيابة الإدارية تشرف على انتخابات نادي الزهور

في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى انتخابات مجالس إدارات الأندية الرياضية في مصر؛ تباشر النيابة الإدارية  الإشراف القضائي باستخدام برنامج التصويت الإلكتروني على انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي.

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025 عبر موقع وزارة الداخلية

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

وجاء القرار تنفيذًا لتوجيهات  المستشار محمد الشناوي رئيس هيئة النيابة الإدارية، وفي إطار بروتوكول التعاون الذي سبق توقيعه بين النيابة الإدارية، ووزارة الشباب والرياضة، ووزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي؛ بهدف تعميم تجربة التصويت المٌميكن على انتخابات الأندية ومراكز الشباب وكافة الجهات والهيئات التي تتولى وزارة الشباب والرياضة تنظيم انتخاباتها.


وتباشر النيابة الإدارية اليوم الجمعة الموافق ٢٤ أكتوبر ٢٠٢٥ في سابقة هي الأولى من نوعها على مستوى الأندية الرياضية المصرية، الإشراف القضائي باستخدام برنامج "التصويت الإلكتروني" على أعمال انتخابات مجلس إدارة نادي الزهور الرياضي.

وتجرى عملية التصويت من خلال (٥٥) لجنة انتخابية، منها (٤٤) لجنة خاصة بفرع مدينة نصر، و(١١) لجنة خاصة بفرع التجمع الخامس، وذلك تحت إشراف قضائي كامل من السيدات والسادة المستشارين أعضاء النيابة الإدارية، مع تمثيل للمرأة في اللجنة العامة واللجان الفرعية.

وسبق ذلك عقد اجتماع تحضيري منتصف هذا الأسبوع، برئاسة المستشار زكي شلقامي مدير إدارة التفتيش القضائي، مع المستشارين أعضاء اللجان الفرعية المكلفين بالإشراف على تلك الانتخابات، لاستعراض برنامج التصويت الإلكتروني وإجراءات العملية الانتخابية، كما عُقدت اللجنة الدائمة للانتخابات بالنيابة الإدارية عدة اجتماعات تنسيقية مع وحدة التحول الرقمي، لمتابعة الإجراءات الفنية والتنظيمية ذات الصلة، لضمان حسن سير العملية الانتخابية.

جدير بالذكر أن النيابة الإدارية - وبإجراءٍ غير مسبوق- كانت قد قامت باستحداث برنامج نظام التصويت المُمَيكن، وهو البرنامج الذي سبق وأن قامت النيابة الإدارية بإيداعه كمصنف محمي بحق المؤلف بمكتب حقوق الملكية الفكرية بهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "ITEDA"، وباشرت من خلاله الإشراف القضائي على العديد من العمليات الانتخابية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

النيابة الإدارية برنامج التصويت الإلكتروني نادي الزهور الرياضي رئيس هيئة النيابة الإدارية التصويت الالكترونى التعاون الدولي التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي

مواد متعلقة

خطوات استخراج الفيش والتشبيه أون لاين 2025 عبر موقع وزارة الداخلية

حالة المرور اليوم، سيولة على محاور وميادين القاهرة والجيزة

أخبار الحوادث اليوم: تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال بمحطة مونوريل جامعة النيل.. ضبط صانعة محتوى لنشرها فيديوهات خادشة للحياء.. رفض طعن هيثم الحريري على استبعاده من انتخابات مجلس النواب

تحويلات مرورية لتنفيذ أعمال رفع كوبرى المشاة بمحطة مونوريل جامعة النيل بالجيزة

القبض على بلوجر شهيرة بتهمة نشر مقاطع فيديو خادشة للحياء بمصر الجديدة (فيديو)

الأمن يكشف ملابسات فيديو سرقة وحدات سكنية بحدائق الأهرام

ضبط سائق "توك توك" سار عكس الاتجاه بالمقطم وعرض حياة المواطنين للخطر

الداخلية تكشف ملابسات فيديو تعذيب كلب بالقليوبية وضبط المتورطين

الأكثر قراءة

ارتفاع مفاجئ في سعر الفراخ اليوم الجمعة 24 أكتوبر 2025

موعد كلاسيكو الأرض بين ريال مدريد وبرشلونة والقناة الناقلة

تحسن في القاهرة وارتفاع بالصعيد، درجات الحرارة وحالة الطقس اليوم الجمعة في مصر

أسعار الخضار اليوم، انخفاض جديد في الطماطم والليمون وارتفاع الخيار والفلفل

محمد صلاح يتلقى صدمة جديدة قبل مباراة ليفربول وبرينتفورد في الدوري الإنجليزي

تفاصيل طرح فيلات مارينا بمبادرة "بيتك في مصر" للعاملين بالخارج

سعر الفاكهة اليوم، ارتفاع التين والجوافة وانخفاض الكاكا والبرتقال السكري

المعاينة تكشف أسباب اشتعال النيران في سيارة ملاكي وتفحم قائدها بطريق السويس (صور)

خدمات

المزيد

سعر الدولار أمام الجنيه السوداني في بنك الدولة المركزي

سعر الليرة السورية مقابل الدولار اليوم الجمعة

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك الرئيسية اليوم الجمعة

المزيد

انفوجراف

بالأسماء.. اللجنة الرئيسية لتطوير الإعلام تعتمد تشكيل ثماني لجان فرعية جديدة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

لا يفوتك، دعاء أول جمعة من جمادى الأولى

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

مواقيت الصلاة، موعد أذان المغرب اليوم الجمعة 24 - 10 - 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية