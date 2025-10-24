الجمعة 24 أكتوبر 2025
تطوير ورصف شارع الجلاء في المنصورة

شاره الجلاء في المنصورة،
شاره الجلاء في المنصورة، فيتو

انتهت اعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بمدينة المنصورة في محافظة الدقهلية.

تطوير شارع الجلاء بالمنصورة 

وكان اللواء طارق مرزوق محافظ الدقهلية، قد أكد أنه تابع بشكل شخصي أعمال مشروعات الخطة الاستثمارية وغيرها من المشروعات الجارية في جميع مراكز ومدن المحافظة.

وكان شدد محافظ الدقهلية على ضرورة متابعة رؤساء المراكز والمدن والأحياء، ومديري المديريات والإدارات المعنية، للأعمال الجاري تنفيذها والتأكد من المواصفات، والالتزام بالجدول الزمني لتنفيذ الأعمال

محافظ الدقهلية يتابع أعمال المرحلة الثانية لتطوير ورصف شارع الجلاء بالمنصورة

وأوضح محافظ الدقهلية أنه تطوير ورصف شارع الجلاء بالمنصورة في المسافة من مساكن الجلاء حتى ميدان مشعل، والتي يجري العمل فيها، بطول 800 متر، وتشمل أعمال الرصف وإقامة أحواض الزرع بالجزيرة الوسطى، وأعمدة إنارة ديكورية، والأرصفة، ليكون إجمالي مسافة أعمال التطوير بشارع الجلاء بالمنصورة 2200 متر تشمل المرحلة الأولى، التي تبلغ 1400 متر، وتم نهو أعمالها وجاري العمل في المرحلة الثانية، مشددا على سرعة الانتهاء من كافة الأعمال في المدة الزمنية المحددة.

وأكد محافظ الدقهلية، أنه تحقيقا ونزولا لرغبة أهالي مدينة المنصورة وخاصة منطقة الجلاء، تم اليوم استحداث خط سرفيس جديد لدعم منظومة النقل الجماعي، لخدمة خط جديلة الجلاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة والإدارة العامة للمرور، للتخفيف عن المواطنين وتيسير حركة انتقالهم.

كما أكد محافظ الدقهلية، أنه تحقيقا ونزولا لرغبة أهالي مدينة المنصورة وخاصة منطقة الجلاء، تم اليوم استحداث خط سرفيس جديد لدعم منظومة النقل الجماعي، لخدمة خط جديلة الجلاء بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف بالمحافظة والإدارة العامة للمرور، للتخفيف عن المواطنين وتيسير حركة انتقالهم.

المرحلة الثانية من أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة

من جانبها أوضحت  إيمان حسين مدير إدارة التخطيط والمتابعة، أن المرحلة الثانية من أعمال رصف وتطوير شارع الجلاء بالمنصورة، تأتي تحت إشراف المهندس الزناتي عبد العظيم مدير مديرية الطرق، والمهندس سامح نوار وكيل المديرية، بالتنسيق مع محافظة الدقهلية، ضمن الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2025/ 2026.  

