سيرا على الأقدام، محافظ الدقهلية يتفقد شارع الجلاء بالمنصورة (صور)

قام اللواء طارق مرزوق، محافظ الدقهلية، اليوم السبت، بجولة ميدانية مفاجئة سيرًا على الأقدام بشارع الجلاء بمدينة المنصورة، بدايةً من أمام مسجد القاضي وحتى بوابة الجلاء، للتأكد من رفع الإشغالات من الشارع وأرصفته، والتزام المحال التجارية والبائعين بعدم التعدّي على حرم الطريق أو تعطيل حركة المرور، بالإضافة إلى التأكد من مستوى النظافة العامه، والتقى بعدد من المواطنين واستمع إليهم.

تكثيف حملات الانضباط وإحكام الرقابة اليومية

وخلال الجولة وجه "المحافظ " لرئيس حي غرب المنصورة بالمتابعة الميدانية على مدار الساعة لشارع الجلاء، والرفع الفوري لأي إشغال من خلال التنسيق مع شرطة المرافق، مؤكدًا أنه لن يُسمح بعودة الفوضى إلي شارع الجلاء بعد ما شهدَه من أعمال تطوير ورصف وتجميل.

كما وجّه بتكثيف حملات الانضباط وإحكام الرقابة اليومية لضمان استمرار السيولة المرورية والمظهر الحضاري للشارع.

الدولة هي مَن تولّت تطوير شارع الجلاء

وأكد "مرزوق" للمواطنين وأصحاب المحال الذين التقاهم خلال جولته أن الدولة هي مَن تولّت تطوير شارع الجلاء بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وضمن خطة شاملة لرفع كفاءة المحاور الحيوية وخدمة المواطنين، قائلًا "ما تم إنجازه ملكٌ لكم ومسؤوليتكم أن تحافظوا عليه."

المواطن شريك مع الدولة في الحفاظ على النظافة العامة والمشروعات

وحثّ " المحافظ " المواطنين وأصحاب المحال علي عدم اشغال الشارع والحفاظ على نظافته وإلقاء القمامة في أماكنها المخصصة، قائلًا " المواطن شريك مع الدولة في الحفاظ على النظافة العامة والمشروعات التي تم تنفيذها ".

وشدد على أن النظافة سلوك حضاري ومسؤولية مشتركة، وأن المحافظة ماضية في استكمال خطة رفع الإشغالات والحفاظ على ما تم من أعمال التطوير بما يليق بأبناء الدقهلية.

