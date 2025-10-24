وفد من كبرى الشركات الصناعية يزور معامل الرقابة على الصادرات بالعين السخنة

استقبل المهندس عصام النجار رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات ، وفدًا رفيع المستوى من ممثلي عدد من كبرى الشركات الصناعية العاملة في مجالات الكهرباء والطاقة، برئاسة المهندس ماجد احمد محمد رئيس شركة فينوس،وذلك خلال زيارتهم إلى معامل الهيئة الصناعية بالعين السخنة.

ويأتى هذا في إطار تعزيز جسور التعاون بين الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات والقطاع الصناعي المصري.

وضم الوفد ممثلين عن شركات فينوس، وABB، وشنايدر، والشركة المصرية لتوزيع لمبات الليد، وجمعية مهندسي ترشيد الطاقة، وشركة السويدي.

وخلال الزيارة، استعرض المهندس عصام النجار التطور الكبير الذي شهدته معامل الهيئة في السنوات الأخيرة، والتي تم تجهيزها وفقًا لأحدث النظم التكنولوجية والمعايير الدولية، بما يضمن دقة الفحص وسرعة الأداء ودعم منظومة الجودة في السوق المصري.

وأكد أن الهيئة تسعى دومًا إلى تعزيز الشراكة مع القطاع الصناعي من خلال تقديم خدمات فحص واعتماد ذات كفاءة عالية تسهم في دعم تنافسية المنتج المصري في الأسواق المحلية والعالمية.

وأشاد أعضاء الوفد بما شاهدوه من تطور تقني وبنية تحتية متقدمة في معامل الهيئة بالعين السخنة، مؤكدين أن هذه المعامل تعد نموذجًا يحتذى به في دعم الصناعة الوطنية وضمان جودة المنتجات الكهربائية والإلكترونية الموجهة للسوقين المحلي والعالمي وزيادة الصادرات المصرية.

كما أثنوا على كفاءة الفاحصين والكوادر الفنية العاملة بالهيئة، الذين يمثلون ركيزة أساسية في منظومة الجودة المصرية.

واختتمت الزيارة بجولة ميدانية داخل المعامل المختلفة، حيث اطلع الوفد على منظومة الفحص والاختبار التي تتبع أعلى المعايير الدولية، مؤكدين تطلعهم إلى مزيد من التعاون المثمر مع الهيئة في مشروعات توطين الصناعة ودعم الصادرات المصرية ومحاربة الغش التجاري بالأسواق الداخلية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.