اقتصاد

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

سعر القصدير
سعر القصدير

يعد القصدير من أهم الخامات المعدنية التي تدخل في العديد من الصناعات ومجالات الحياة اليومية، ومن هذه الاستخدامات ما أصبح شائعًا في ظل التطور التكنولوجي، مثل صناعة الدوائر الكهربائية، كما يعتبر القصدير أحد أندر المعادن في العالم، حيث يتواجد في الصخور النارية في قشرة الأرض.

سعر القصدير اليوم الأربعاء 

يبلغ سعر القصدير عالميًا حوالي 35,349 دولار أمريكي للطن، مع بعض الاختلافات بين مختلف الأسواق ومصادر بيانات الأسعار، حيث سجل سعر آخر 37,060.00 دولارًا في موقع Trading Economics في وقت سابق. تتغير الأسعار باستمرار نظرًا لتقلبات السوق.

تعرف على سعر القصدير في البورصات العالمية اليوم الأربعاء

