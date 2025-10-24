الجمعة 24 أكتوبر 2025
الأنبا تكلا يترأس صلوات القداس الإلهي بكاتدرئية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا

الانبا تكلا مطران
الانبا تكلا مطران دشنا،فيتو

ترأس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها، صباح هذا اليوم الجمعة صلوات القداس الإلهي، بكاتدرئية الشهيد العظيم مارجرجس بدشنا في محافظة قنا.

وشارك  الصلاة بعض الآباء كهنة الكنيسة، كما قام بمعمودية طفل، وألقي عظة القداس الإلهي عن "دروس من لقاء السيد المسيح بنقيوديموس".

احتفالات ذكري التجليس بقنا

يأتى ذلك فى اطار احتفالات كنائس دشنا بالعيد الرابع والثلاثين لتجليس الأنبا تكلا مطران دشنا وتوابعها وتأسيس الإيبارشية، وذلك من خلال الإجتماع العام بكنيسة رئيس الملائكة الجليل ميخائيل بالرحمانية قبلي - تضمن الحفل مجموعة من الفقرات والكلمات وحوار معه. 
 

 

 

