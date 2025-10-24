سكرتير عام قنا يتفقد أعمال تطوير ميدان المحطة

أجرى اللواء سامي علام، السكرتير العام لمحافظة قنا، جولة تفقدية لمتابعة أعمال الصرف داخل سوق السهريج، وكذلك أعمال تطوير ميدان المحطة بمدينة قنا، وذلك في إطار توجيهات الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا، بمتابعة المشروعات الخدمية والتنموية الجارية على أرض المحافظة.

وخلال الجولة، شدّد السكرتير العام على ضرورة الالتزام بالمواصفات الفنية وجودة التنفيذ، وسرعة الانتهاء من الأعمال في المواعيد المحددة بما يحقق السيولة المرورية ويحافظ على المظهر الحضاري للمدينة.

خطة التطوير الشامل للمنطقة

رافقه خلال الجولة كل من: أشرف أنور رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومحمد عز نائب المدينة، ورؤساء الأحياء ومسئول تنظيم المدينة، الذين استعرضوا الموقف التنفيذي للأعمال الجارية وخطة التطوير الشامل للمنطقة.

تأتي هذه الجولات الميدانية في إطار حرص المحافظة والوحدة المحلية على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، ورفع كفاءة البنية التحتية وتطوير الميادين الحيوية بمدينة قنا.

