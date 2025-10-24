الجمعة 24 أكتوبر 2025
أخبار مصر

آخر فرصة للتقديم لوظائف بشركة في السويس برواتب تصل لـ 17 ألف جنيه

وزارة العمل
وزارة العمل

تواصل وزارة العمل باب تلقي طلبات الراغبين للتقديم في وظائف  بإحدى شركات القطاع الخاص بالسويس برواتب تصل إلى 17 ألف جنيه، ومن المقرر أن يتم إغلاق باب التقديم غدا السبت. 

 

توفير 285 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص بالسويس

 

 

وأعلنت وزارة العمل اليوم، عن توفير 285 فرصة عمل جديدة بإحدى شركات القطاع الخاص بالسويس، وذلك في إطار جهود الوزارة المستمرة لفتح مجالات جديدة للتشغيل وتوفير فرص عمل لائقة للشباب من مختلف المؤهلات.

 

 الوظائف المتاحة


وأوضحت الوزارة أن الوظائف المتاحة تم توفيرها بالتنسيق بين الإدارة العامة للتشغيل ومديرية العمل بمحافظة السويس، وتشمل:

100 مشغل إنتاج براتب 8000 جنيه.

30 مراقب جودة براتب 8000 جنيه.

15 فني صيانة عامة براتب 8300 جنيه.

5 موظفين إداريين براتب 13930 جنيهًا.

20 من ذوي الهمم براتب 8000 جنيه.

5 مهندسين كهرباء براتب 17500 جنيه.

5 مهندسين ميكانيكا براتب 17500 جنيه.

5 مهندسين ميكاترونيكس براتب 17500 جنيه.

وأضافت الوزارة أن السن المطلوب من 18 حتى 35 سنة، مشيرة إلى أن التقديم متاح من 21 إلى 25 أكتوبر الجاري عبر النموذج الإلكتروني التالي من هنا. 

ودعت وزارة العمل الراغبين في الالتحاق بهذه الفرص إلى سرعة التقديم، مؤكدة استمرار جهودها في دعم الشباب المصري وتوفير فرص عمل مناسبة تسهم في تحقيق التنمية والحد من معدلات البطالة.

