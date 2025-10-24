متبرع يمنح ترامب مبلغًا ضخمًا لدفع رواتب العسكريين بعد أزمة الإغلاق الحكومي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الخميس، إن متبرعا ثريًا من القطاع الخاص، قدم للحكومة الأمريكية 130 مليون دولار لتغطية أي نقص في رواتب العسكريين بسبب الإغلاق الحكومي المستمر.

وخلال حديث في فعالية بالبيت الأبيض، قال ترامب إن المتبرع الذي وصفه بأنه صديق، لكنه رفض الكشف عن هويته، تواصل مع البيت الأبيض شخصيا لتقديم العرض.

وكان مجلس الشيوخ الأمريكي فشل مجددًا يوم الأربعاء في التوصل إلى اتفاق بشأن قانون تمويل الحكومة، ليتواصل بذلك الإغلاق الحكومي في البلاد.

ووفقًا لقناة "سي بي إس نيوز"، صوّت 54 عضوًا في المجلس لصالح مشروع قانون الميزانية الذي قدمه الجمهوريون، مقابل 46 صوتًا ضده، إلا أن المشروع لم يتمكن من الحصول على الستين صوتًا الضرورية لتمريره، رغم تأييد ثلاثة مشرعين ديمقراطيين له.

وبهذا التصويت، فشل مجلس الشيوخ في الاتفاق على تمويل الحكومة للمرة الثانية عشرة على التوالي.

ويُعد الإغلاق الحكومي الحالي ثاني أطول إغلاق في التاريخ الأمريكي، بعد فترة الإغلاق القياسية التي استمرت 35 يومًا خلال ولاية الرئيس دونالد ترامب الأولى (ديسمبر 2018 – يناير 2019).



ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.