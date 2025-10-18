آرسنال يتخطى فولهام بهدف ويبتعد بصدارة الدوري الإنجليزي

الدوري الإنجليزي، فاز آرسنال الإنجليزي على نظيره فولهام، بهدف نظيف في المباراة التي جمعتهما على ملعب "كرافن كوتيج"، ضمن الجولة الثامنة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز.

سيطر أرسنال على مجريات الأمور مع الدقائق الأولى، من خلال تمريرات قصيرة بين لاعبيه في وسط الملعب دون أي خطورة على مرمى المنافس، فيما اعتمد فولهام على التسديدات من خارج منطقة الجزاء، لتمر الدقائق دون خطورة حقيقية وينتهي الشوط الأول بالتعادل السلبي.

وفي الشوط الثاني، ترجم أرسنال سيطرته إلى هدف الفوز في الدقيقة 58 عن طريق ليوناردو تروسارد، مستغلا تمريرة بينية من زميله جابرييل دوس سانتوس مدافع الجانرز، لينتهي اللقاء بفوز أرسنال بهدف نظيف.

تشكيل أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي

جاء تشكيل أرسنال أمام فولهام في الدوري الإنجليزي كالتالي:

حراسة المرمى: رايا

خط الدفاع: تيمبر، ساليبا، جابرييل، كالافوري

خط الوسط: رايس، زوبيميندي، إيزي

خط الهجوم: ساكا، تروسارد، جيوكيريس

تشكيل فولهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي

فيما ضم تشكيل فولهام ضد أرسنال في الدوري الإنجليزي كلا من:

حراسة المرمى: بيرد لينو

خط الدفاع: سيسينيون، كوينكا، يواكيم أندرسون، كاستاني

وسط الملعب: بيرج، كايرني، جوشوا كينج

خط الهجوم: هاري ويلسون، إيووبي، راؤول خيمينيز

ترتيب أرسنال وفولهام في الدوري الإنجليزي

بتلك النتيجة، يرفع أرسنال رصيده إلى 19 نقطة من 8 مباريات في صدارة جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما حقق 6 انتصارات وتعادلًا واحدًا مقابل خسارة واحدة، مسجلًا 15 هدفًا واستقبل 3 فقط، ليملك ثاني أقوى هجوم وأفضل دفاع في المسابقة بعد مانشستر سيتي.

في المقابل، استمرت معاناة فولهام الذي خسر في آخر 3 جولات بالدوري الإنجليزي، بنتيجة 3-1 أمام كل من أستون فيلا وبورنموث، قبل الخسارة أمام أرسنال بهدف نظيف، ليحتل المركز الرابع عشر برصيد 8 نقاط بفارق 4 نقاط فقط عن مراكز الهبوط.

