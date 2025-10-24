الجمعة 24 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

ميتييلاند الدنماركي يتصدر ترتيب الدوري الأوروبي بالعلامة الكاملة

ميتييلاند الدنماركي،
ميتييلاند الدنماركي، فيتو

الدوري الأوروبي، حقق نادي ميتييلاند الدنماركي فوزه الثالث على التوالي، بانتصار كبير على مضيفه مكابي تل أبيب بثلاثية نظيفة، مساء الخميس، ضمن الجولة الثالثة من المسابقة القارية.

 

وحافظ ميتييلاند الدنماركي على سجله المثالي في مرحلة المجموعات بالدوري الأوروبي

وافتتح فرانكولينو جلودا التسجيل للفريق الدنماركي في الدقيقة 43، قبل أن يضيف فيليب بيلينج الهدف الثاني (71)، ليعود جلودا ويوقع على الهدف الثالث (84)  في المباراة التي جمعتهما على ملعب تي إي سي أرينا بمدينة باتشكا توبولا الصربية .
 

وبهذا الفوز، رفع ميتييلاند رصيده إلى 9 نقاط في الصدارة، متفوقًا بفارق الأهداف على براجا وليون، بينما تجمد رصيد مكابي تل أبيب عند نقطة واحدة في المركز الأخير

نتائج مباريات الدوري الأوروبي

وفي الجولة ذاتها فاز سيلتا فيجو على نيس (2-1)، وسيلتيك على شتورم جراتس (2-1)، وفينورد على باناثينايكوس (3-1).

 

وتغلب سبورتنج براجا وليون بنتيجة (2-0) على ضيفيهما ريد ستار الصربي وبازل السويسري على الترتيب.

 

كما فاز فرايبورج ونوتينجهام فورست على أوتريخت وبورتو بنتيجة(2-0)، بينما انتهت مواجهة مثيرة بين ليل وباوك سالونيك بالتعادل (4-4).

 

 

