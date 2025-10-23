الخميس 23 أكتوبر 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام فيكتوريا بلزن 0/2 في الشوط الأول

روما الإيطالي، فيتو
روما الإيطالي، فيتو

انتهى الشوط الأول من مباراة روما الإيطالي أمام فيكتوريا بلزن، بنتيجة 0/2 لبلزن، في المباراة التي تقام، مساء اليوم الخميس، على ملعب الأوليمبيكو، في الجولة الثالثة من مرحلة الدوري لبطولة الدوري الأوروبي.

سجل هدفي فيكتوريا بلزن في شباك روما، برنس كوابينا أدو في الدقيقة 20، شيخ سواري في الدقيقة 22.

تشكيل روما ضد فيكتوريا بلزن

نتائج الجولة الثانية في الدوري الأوروبي

حقق دينامو زغرب الكرواتي فوزا مستحقا بنتيجة 3-1 على مضيفه مكابي تل أبيب الإسرائيلي، في الجولة الثانية من مرحلة الدوري ببطولة الدوري الأوروبي، التي شهدت أيضا فوز ميديتييلاند الدنماركي على مضيفه نوتينجهام فورست الإنجليزي 3-2، وليون الفرنسي على ضيفه سالزبورج النمساوي 2-0، وأستون فيلا الإنجليزي على مضيفه فينورد روتردام الهولندي بالنتيجة ذاتها.

كما تغلب بورتو البرتغالي 2-1 على ضيفه ريد ستار الصربي، وشتورم جراتس النمساوي على ضيفه رينجرز الإسكتلندي بنفس النتيجة، وسلتا فيجو الإسباني على ضيفه باوك سالونيكا اليوناني 3-1، وبازل السويسري على ضيفه شتوتجارت الألماني 2-0، وفرينكفاروش المجري على مضيفه جينك البلجيكي 1-0.

وفاز ليل الفرنسي على مضيفه روما الإيطالي بهدف دون رد، فيما تغلب براجا البرتغالي على مضيفه سيلتك الإسكتلندي بهدفين دون رد.

وأسفرت نتائج باقي مباريات الجولة الثانية عن فوز جو أهيد إيجلز الهولندي على مضيفه باناثينايكوس اليوناني 2-1، وريال بيتيس الإسباني على مضيفه لودوجوريتس رازاجراد البلغاري 2-0، وفنربخشه التركي على ضيفه نيس الفرنسي 2-1، وفيكتوريا بلزن التشيكي على ضيفه مالمو السويدي 3 -0.

كما انتصر يونج بويز السويسري على مضيفه ستيوا بوخارست الروماني 2-0، وبران بيرجن النرويجي على ضيفه أوتريخت الهولندي 1-0، فيما تعادل بولونيا الإيطالي مع ضيفه فرايبورج الألماني 1-1.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

روما الإيطالى روما فيكتور بلزن بلزن الدورى الأوروبي

مواد متعلقة

تشكيل روما لمواجهة فيكتوريا بلزن في الدوري الأوروبي

إنتر ميلان يفوز على روما 0/1 في الدوري الإيطالي

لوائح يويفا تمهد لانتقال نجم روما إلى باريس سان جيرمان

انتصارات مثيرة و6 أندية تحقق العلامة الكاملة، نتائج الجولة الثانية من الدوري الأوروبي

الأكثر قراءة

الدوري الأوروبي، روما يتأخر أمام فيكتوريا بلزن 0/2 في الشوط الأول

نوتنجهام فورست يتقدم على بورتو 1-0 في الشوط الأول

تؤدي إلى انخفاض الرؤية، تحذير من الشبورة المائية غدا على هذه الطرق

تنظيم الاتصالات يكشف مفاجأة عن نسبة الهواتف المغلقة بسبب الضريبة

كرتونة الأبيض تواصل الانخفاض، أسعار البيض اليوم الخميس 23 أكتوبر 2025

محمد صلاح يظهر مع مسئول في اتحاد جدة بعد أزمته الأخيرة مع ليفربول

لحظة وصول يورتشيتش استديو يا مساء الأنوار حاملا كأس السوبر الأفريقي (فيديو)

بينهم نجل شقيقها، إحالة أوراق 4 متهمين بقتل مسنة منية النصر للمفتي

خدمات

المزيد

سعر الريال القطري مقابل الجنيه في البنوك مساء اليوم

آخر تطورات سعر الدولار مقابل الليرة السورية

ديوان عام الجيزة يعلن عن وظائف شاغرة في عدد من التخصصات

استقرار سعر الريال القطري أمام الجنيه في البنوك الرئيسية

المزيد

انفوجراف

أعراض فيروس الميتانيمو وطرق العلاج (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تفسير رؤية الحمار في المنام وعلاقتها بكثرة الهموم والمشاكل

موعد الأيام البيض من شهر جمادى الأولى

الإفتاء توضح حكم التصديق بالأرصاد الجوية المتوقعة للطقس

المزيد
الجريدة الرسمية