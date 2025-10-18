وزير التموين: تعميم منظومة الكارت الموحد في جميع المحافظات قريبا

أعلن الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، عن إطلاق مبادرة "الكارت الموحد" تجريبيًا في محافظة بورسعيد، موضحًا أن الكارت الموحد سيعمل كـ بطاقة موحدة شاملة تتيح للمواطن الحصول على الدعم التمويني، وصرف المعاشات، والاستفادة من خدمات التأمين الصحي، إلى جانب استخدامه في المتاجر كوسيلة دفع بديلة لعدة بطاقات.

وزير التموين يوجه رسالة للمواطنين بشأن الكارت الموحد

ودعا “فاروق” خلال تصريحات تليفزيونية ببرنامج “الفرصة”، الذي تقدمه منال السعيد، بقناة “المحور”، المواطنين إلى تحديث بياناتهم للاستفادة من الكارت الموحد بالشكل الجديد، مشيرًا إلى أن التجربة في بورسعيد بداية ناجحة جدًا، على أن يتم تعميمها قريبًا في باقي المحافظات بالتعاون مع وزارة الاتصالات.

رسائل وزير التموين للمواطنين والمستثمرين

وجه الدكتور شريف فاروق رسالة فخر ودعم للمواطنين، مؤكدًا أنه يجب على الجميع الاعتزاز بما تحقق على أرض مصر، خاصة في قطاع التمور الذي أصبحت فيه مصر المرتبة الأولى عالميًا في الإنتاج بفضل التعاون بين المحافظين والوزارة والحكومة.

التوسع في تصدير التمور

أما للمستثمرين، فقد شدد وزير التموين على أن تصدر مصر عالميًا في إنتاج التمور يمثل فرصة ذهبية للتوسع في التصدير، مشيرًا إلى أن التمور المصرية، وخاصة صنف "المجدول"، أصبحت تحظى بشهرة عالمية بفضل جودتها العالية وأحجامها الفريدة، ما يفتح آفاقًا واسعة أمام الاستثمار والتجارة الدولية.

وتابع وزير التموين حديثه بالتأكيد على أن الوزارة ستظل دائمًا في خدمة المواطن والمستثمر، مرحبًا بجميع المستثمرين ومتمنيًا لهم التوفيق في دعم مسيرة التنمية والاقتصاد الوطني.

