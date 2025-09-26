متى يتوقف الدعم النقدي للفئات المستهدفة؟

مع تطبيق قانون التضامن الاجتماعي رقم 12 لسنة 2025، أصبح هناك إطار قانوني واضح ينظم منح ووقف الدعم النقدي للأفراد والأسر المستفيدة، بما يضمن توجيه الموارد لمن يستحقها فعليًا ويحد من حالات التلاعب أو إساءة الاستخدام.

حالات وقف الدعم

حددت المادة 34 الحالات التي يوقف فيها الدعم النقدي، وتشمل:

تغيّر مستوى معيشة المستفيد أو أسرته بحيث تتجاوز حدود الاستحقاق.

التلاعب أو تزوير البيانات المقدمة عند التقدم للحصول على الدعم.

صدور حكم قضائي بالإدانة في جرائم محددة مثل التسول، الاتجار بالبشر، التحرش، التعدي على الأراضي، أو أي جرائم مخلة بالشرف والاعتبار.

رفض المستفيد أو رب الأسرة القادر على العمل ثلاث مرات دون عذر مقبول للالتحاق بفرص العمل أو المشروعات التي توفرها الجهات الإدارية، مع استثناء الأشخاص ذوي الإعاقة الشديدة والأمراض المزمنة والمسنين.

الاستثناءات وقيمة الدعم المستمر

بالرغم من صدور حكم ضد رب الأسرة في إحدى الجرائم المذكورة، يسمح القانون باستمرار صرف 75% من قيمة الدعم النقدي لمدة ثلاثة أشهر، أو حتى تفي المستفيد بالشروط المطلوبة بموجب طلب جديد. هذا الإجراء يوازن بين العقوبة وضمان عدم حرمان الأسرة بشكل كامل من الدعم، وهو انعكاس للتوجه الإنساني للقانون.

خلفية القانون وأهدافه

جاء هذا التنظيم الجديد استجابة لسنوات من التجاوزات في برامج الدعم، حيث كانت بعض الحالات تستفيد رغم عدم استحقاقها الفعلي، ما أدى إلى فقدان العدالة الاجتماعية. القانون الجديد يضع آليات دقيقة للرقابة والتحقق من البيانات، ويحدد مسؤوليات المستفيدين والجهات الإدارية، مع التأكيد على حماية الفئات الأضعف وعدم تحميلهم تبعات من تجاوزات الآخرين.

كما يعكس القانون توجهًا نحو تحسين إدارة الموارد العامة، وضمان وصول الدعم إلى مستحقيه فقط، ما يسهم في رفع كفاءة برامج الحماية الاجتماعية ويقلل من الهدر المالي، مع الحفاظ على جانب الحماية الإنسانية للمستفيدين.

