صلاح السعدني، ابن البلد الذي عالج قضايا المجتمع بـ"الفن" و"شقاوة شقيقه" عرقلت مسيرته الفنية

صلاح السعدنى، فنان جميل عنده شهامة ابن البلد الجدع، عمدة التمثيل الدرامى، قدم أعمالا خالدة فى المسرح والسينما والدراما، كانت بدايته مع فيلم الأرض ومسلسل هارب من الأيام، ومن أشهر أدواره العمدة سليمان غانم عنده قبول وخفة دم، رحل عام 2024.



ولد الفنان صلاح السعدني في مثل هذا اليوم 23 أكتوبر 1943، هو شقيق الكاتب الساخر محمود السعدنى، تربى على يديه وعلى ثقافته وحبه للمعرفة والكتابة، وكان بمثابة والده، أيضا هو والد الفنان الشاب أحمد السعدنى، درس بكلية الزراعة حيث زامل الفنان عادل إمام وكان رئيس فريق التمثيل، ومن خلاله أحب التمثيل.

لست مهرجا أو أراجوزا



عاش صلاح السعدنى طوال حياته ينظر إلى الفن على أنه رسالة سامية يعالج من خلاله قضايا المجتمع، وأنه كممثل ليس اراجوزا أو مهرجا فى سيرك، الفن مشوار صعب لكنه استهوانى ولا تهمنى الشهرة قدر تقديم دور جيد ناجح، واعترف بأمانة أنه لم يكن في ذهني حين بدأت العمل فى السينما نموذج فناننا القدير الوسيم حسين صدقي كي أكون نجما مثله، إنما أحببت دائما زكي رستم وحسين رياض واستهواني محمود مرسي أعشق هذا النوع من الممثلين.

صلاح السعدنى فى بداياته



بدأ صلاح السعدنى مشواره مع الفن فى الدراما مع بدايات التليفزيون مع المخرج نور الدمرداش بخماسية الساقية التى كتبها عبد المنعم الصاوي وكان السعدنى مازال طالبا بالزراعة، فقدم مسلسل الرحيل ثم قدم دور الأخرس أبو المكارم في مسلسل "الضحية" التي كانت سبب شهرته، ثم قدمه المخرج محمد فاضل في مسلسل "الضياع" تبعها مسلسلات: القاهرة والناس، عادات وتقاليد، شارع المواردي، كفر عسكر، أبنائى الأعزاء شكرًا، أرابيسك عام 1994 فى دور حسن النعماني، بين القصرين، قصر الشوق، حلم الجنوبي عام 1997، رجل في زمن العولمة، أوراق مصرية وكانت آخر أعماله الدرامية "القاصرات " عام 2013.

العمدة سليمان غانم

أما أروع أدوار الفنان صلاح السعدني فهو دور العمدة سليمان غانم فى أجزاء مسلسل "ليالي الحلمية " الذي كتبه أسامة أنور عكاشة بكل ما يحمله من خفة دم وكوميديا واتقان الفنان.

اكتشاف نيازى مصطفى فى الليل



اتجه الفنان صلاح السعدني إلى السينما وكانت البداية مع فيلم " الليل " إخراج نيازى مصطفى عام 1966، ثم جاءت الانطلاقة الحقيقية حين اختاره المخرج يوسف شاهين في دور علواني بفيلم "الأرض "، تبعه أفلام الرصاصة لا تزال في جيبي، شقة في وسط البلد، ملف في الآداب، حكمتك يارب، طائر الليل الحزين، الشيطان يغنى، درب سعادة، كونشرتو، جبروت امرأة، زمن حاتم زهران، أولاد الأصول، اليوم السادس وغيرها.

شارك صلاح السعدنى فى فيلمين سينمائيين جاء ضمن قائمة أفضل 100 فيلم سينمائي بتاريخ السينما المصرية بحسب استفتاء النقاد عام 1996 وهما فيلم "الأرض" عن رواية عبد الرحمن الشرقاوى وفيلم "أغنية على الممر" إخراج على عبد الخالق.

وتخلف صلاح السعدني بعض الشيء عن رفاق جيله، بسبب مقالات شقيقه الكاتب الساخر محمود السعدني، الذي كان معارضا للسلطات، وهو أدى إلى ابتعاد المنتجين عن الاستعانة بصلاح في الأعمال الفنية بسببه.

الملك هو الملك آخر المشوار



فى المسرح قدم صلاح السعدنى أكثر من 35 مسرحية منها: اثنين فى قفة، لوكاندة الفردوس مع عبد المنعم مدبولى، معروف الأسكافي، زهرة الصبار مع عبد الرحمن أبو زهرة، الدخان، الدنيا مزيكا، حارة السقا، الملوك يدخلون القرية، زقاق المدق، البحر بيضحك ليه، وكانت آخر مسرحياته "الملك هو الملك"، ليعتزل بعدها التمثيل بسبب المرض.



