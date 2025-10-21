يسرا: الفن سلاح يدافع عن الحق ومطربون عالميون غنوا لفلسطين (فيديو)

أكدت النجمة يسرا أن هناك العديد من المطربين العالمين غنوا ضد الوحشية وضد الإبادة، مشيرة إلى أن الكلمة قادرة على تغيير المشاعر كما يفعل القلم فهو سلاح وأيضا الفن سلاح يدافع عن الحق.

يسرا

وأضافت يسرا خلال جلسة "سينما من أجل عالم أفضل" ضمن فعاليات مهرجان الجونة السينمائي: "كلمة ممكن تغير مشاعر وتقلب الدنيا زي القلم.. القلم سلاح.. والفن سلاح يدافع عن الحق.. ولازم يوريك الأبيض والأسود.. عشان تقدر تفرق بينهم وتقدر تحس.. ولازم تشوف الوجع والألم اللي بيعاني منه البشر عشان تقدر تترجم دا من خلال شغلك وافلامك وأعمالك الفنية".

جلسة سينما من أجل عالم أفضل

وحضر اللقاء، النجم حسين فهمي، النجمة يسرا، حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، حميد عبيد الزعابي سفير دولة الإمارات العربية المتحدة لدى مصر، فيما تدير الحوار سارة بيسادة نائب المدير التنفيذي للمهرجان.

وبدأت فعاليات اللقاء الذي شهد حضورا جماهيريا كبيرا، بفيلم قصير إنساني عن معاناة الفلسطينيين فى غزة إثر الحرب الأخيرة.

مهرجان الجونة السينمائي 2025

مهرجان الجونة السينمائي، وتحت شعار “سينما من أجل الإنسانية” يعد منصة فنية رائدة في الشرق الأوسط، تُعزز الحوار بين الثقافات من خلال صناعة الأفلام، وتجذب دعمًا عالميًّا قويًّا.

وتضم دورة هذا العام أكثر من 80 فيلمًا استثنائيًّا، تتراوح بين الروائي الطويل والوثائقي والقصير، وقد اختيرت جميعها لقيمتها الفنية، ويقدم المهرجان جوائز تزيد قيمتها الإجمالية على 230,000 دولار أمريكي.

إلى جانب جوائز تقديرية خاصة مثل جائزة الجمهور لسينما من أجل الإنسانية وجائزة نجمة الجونة الخضراء، التي تُسلط الضوء على الأفلام التي تُناصر القضايا الإنسانية والتوعية البيئية.

