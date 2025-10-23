شريف فتحي: معرض "كنوز الفراعنة" يساهم في الترويج للسياحة المصرية بالخارج

أكد وزير السياحة والآثار شريف فتحي، أن معرض كنوز الفراعنة المقام بالعاصمة الإيطالية روما سيعمل على مزيد من الترويج السياحي للمقصد المصري الذي يجذب عددا كبيرا من السائحين الإيطاليين الوافدين إليه، والذين من المتوقع أن يصل عددهم إلى مليون سائح هذا العام.



افتتاح معرض كنوز الفراعنة بالعاصمة الإيطالية روما

وأضاف وزير السياحة والآثار خلال مؤتمر صحفي عقده مع نظيره للثقافة الإيطالي، أن مصر تولي أهمية كبيرة لتعزيز أواصر التعاون والشراكة مع إيطاليا في مختلف المجالات، ولا سيما في قطاعي السياحة والآثار، لما لهما من دور محوري في تعميق التفاهم المتبادل وتعزيز التواصل بين الشعوب وبناء جسور للحوار بين الحضارات.

وأشار إلى أن معرض كنوز الفراعنة ليس مجرد عرض للآثار المصرية، بل هو احتفاء بالصداقة والدبلوماسية الثقافية، ورسالة محبة وتقدير موجهة إلى الشعب الإيطالي لاكتشاف التراث الأثري الغني لمصر.

وأوضح أنه على الرغم من مرور عشرين عامًا على آخر معرض للآثار المصرية أُقيم في إيطاليا، فإن تنظيم معرض “كنوز الفراعنة” الأن يمثل انطلاقة جديدة لسلسلة من الفعاليات الثقافية المصرية في روما موضحًا أنه من المقرر تنظيم معرض آخر مخصص لبورتريهات الفيوم بعد فترة وجيزة من اختتام هذا المعرض.

احتفالات إيطاليا باليوبيل الثقافي

ومن جانبه، أعرب وزير الثقافة الإيطالي في كلمته عن سعادته بافتتاح معرض "كنوز الفراعنة"، الذي يتزامن مع احتفالات إيطاليا باليوبيل الثقافي، مشيرًا إلى عمق العلاقات التاريخية التي تجمع بين مصر وإيطاليا والتي تمتد عبر قرون، باعتبارهما من أقدم حضارات دول البحر المتوسط.

وأشار إلى أن العلاقات بين البلدين تتجاوز الأطر التقليدية للتعاون الثنائي، مؤكدًا أنه لا يوجد وسيلة أعمق ولا أنبل من الثقافة لتعزيز جسور التواصل والتفاهم بين الشعوب.

وفي كلمته وصف الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الدكتور محمد إسماعيل، فكرة إقامة هذا المعرض في روما في قاعة Scuderie del Quirinale، بالرائعة الأمر الذي سيعمل على جذب آلاف الزائرين إليه ليس من إيطاليا بل من جميع دول أوروبا.

وأشار أن افتتاح المعرض اليوم لم يكن بالأمر اليسير، ولكنه ثمرة عمل ومجهود لشهور طويلة لاختيار القطع الأثرية وترميمها وتجهيزها ونقلها وعرضها بروما.

وأعلن الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، عن مشروع تعاون جديد مع الجانب الإيطالي وهو إحياءً نظام التهوية الأصلي للمتحف المصري بالتحرير والذي نفذته شركة إيطالية بالمتحف عام 1902 عند افتتاحه.

